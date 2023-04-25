Под Киевом продают квартиру площадью 13 квадратов: сколько стоит бюджетное жилье 

В Святопетровске недалеко от Киева продают одну из самых маленьких квартир на украинском рынке жилья. В качестве смарт-квартиры предлагают помещение площадью всего в 13 квадратных метров. В квартире есть санузел, а в небольшом помещении разместили кухню, диван рабочую зону.

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Об этом говорится в объявлении на специализированном сайте крупного портала недвижимости. Квартира находится в полуподвальном помещении и, вероятно, не была предназначена для жилья. В связи с этим небольшое единственное окно находится у потолка. В помещении разместили полноценный раскладной диван, небольшой стол, два стулья и небольшую кухню (раковина и электрическая плита на две конфорки).

"Дом сдан в эксплуатацию в 2020 году. Ремонт, мебель и техника. Есть бойлер, холодильник, тепловой конвектор, микроволновка, чайник и электроплита", – говорится в объявлении.

Еще один недостаток квартиры – ее стоимость. За 13 квадратов придется заплатить 18 тыс. долларов. Цена квадрата практически не отличается от стоимости квадратного метра в полноценной квартире (с окнами, отоплением, высокими потолками, отдельной кухней и т.д).

Строительные нормы Украины запрещают застройщик строить квартиры площадью менее 30 квадратов. Поэтому небольшое жилье чаще всего оформляют как аппартаменты, нежилое помещение и т.д. Проблемы могут возникнуть при попытке зарегистрироваться в таком жилье (особенно если квартира изначально была частью нежилого фонда).

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