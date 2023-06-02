Поездка будет "золотой": как таксисты обманывают украинцев, заставляя платить больше

В Украине таксисты используют ряд уловок для того, чтобы искусственно завысить стоимость поездки. Они выбирают длинные маршруты, включают режим ожидания еще до того, как прибыли на место, в то время как сами службы такси устанавливают завышенные коэффициенты и повышают стоимость поездки.

Видео дня

О том, какие уловки используют такси и как не переплачивать – читайте в материале OBOZREVATEL.

Таксист "ожидает" клиента еще до того, как прибыл на место посадки

В большинстве служб такси водитель будет бесплатно ждать клиента только в течение трех минут. За каждую следующую минуту придется заплатить 3-4 грн (зависимо от машины). Часто клиенты долго ищут место посадки, или же выходят к такси только после того, как машина прибывает на место. В результате стоимость поездки увеличивается.

Некоторые таксисты, чтобы искусственно завысить стоимость, еще до прибытия на место посадки отмечают в программе, что они уже прибыли и начинают отсчет бесплатных трех минут. Чтобы зря не платить, выходите к месту посадки заранее: еще до того, как водитель прибыл на место, точно указывайте место посадки. А если водитель поставил ожидания более чем за три минуты до своего прибытия, вы имеете право обратиться с жалобой в поддержку службы такси. Часто в таком случае "лишние" деньги возвращают, а с водителями проводят "воспитательную работу".

Водители отказываются от коротких поездок

Некоторые службы такси специально не показывают водителям длительность поездки для того, чтобы они не отказывались от коротких поездок. Если же служба такси показывает водителю, что поездка будет короткой, часто таксисты специально не берут заказ и ждут, пока клиент добровольно повысит цену.

Если у вас есть возможность подождать, не спешите повышать стоимость поездки. Попробуйте воспользоваться другой службой такси, либо же просто не отменяйте свой заказ. Таксисты должны брать в том числе короткие поездки.

Водитель просит отменить заказ

Водитель может самостоятельно отказаться от заказа. Однако это негативно повлияет на их рейтинг. Также плохо влияет на рейтинг клиента ситуация, когда пассажир отказался от поездки. Поэтому если водитель до прибытия позвонил вам и попросил отменить заказ – настаивайте, чтобы таксист сам это сделал.

Такси с "прогулочным" маршрутом

Если стоимость поездки не фиксирована, следите за тем, чтобы водитель выбирал оптимальный маршрут. Часто водителю выгоднее сделать несколько длинных поездок, чем брать большое количество коротких. Поэтому не позволяйте водителю устраивать вам прогулку и объезжать половину города без надобности.

Не спешите делать заказ

Установите в своем телефоне все доступные службы такси и сравнивайте цены перед тем, как сделать заказ. Системы определения тарифов у всех работают по-разному. Одно приложение может установить большую наценку из-за высокого спроса, в то время как приложение другой службы такси может предоставить эту же поездку с обычным тарифом.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине крупная международная сеть такси использовала схему уклонения от уплаты налогов. Абсолютное большинство таксистов в Украине работает без лицензии и официального оформления.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!