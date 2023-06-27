Польский фонд раздает деньги украинкам: кто может получить 90 тысяч гривен 

Польский Фонд блаженного священномученика Климентия Шептицкого выплачивает украинкам по 90 тыс. грн. Кроме того, также им предоставляют возможность пройти реабилитацию в Польше.

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Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики. Так, канцелярия премьер-министра Польши и Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины реализуют общую программу поддержки освобожденных из плена женщин.

Подать заявку на получение помощи можно здесь. "Заявки на получение финансовой помощи принимаются до 30 августа 2023 г. включительно или до исчерпания средств. Заявки на участие в реабилитационной поездке принимаются до 15 июля 2023 года включительно", – говорится в сообщении Минсоца.

Напомним, в 2022 году финансовую помощь от Фонда Шептицкого получили 180 украинских женщин. Кроме того, 24 женщины также получили психологическую поддержку, 19 украинок приняли участие в реабилитационной поездке в Польшу.

Отметим, ранее Кабинет министров выделил 1,7 млрд грн на выплаты некоторым семьям погибших военных, а также тем, кто получил инвалидность в результате выполнения военных задач. Так, компенсации предусмотрены лицам с инвалидностью первой и второй группы в результате АТО/ООС и членам семьи погибших (умерших) защитников и защитниц Украины.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине части пенсионеров могут урезать размер выплат. Речь идет о тех людях, которые получают пенсии, трудоустроились и не сообщили об этом в течение 10 дней в Пенсионный фонд.

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