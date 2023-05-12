Поменял Путина на яхту: российский олигарх судится с Великобританией за арестованное судно

Российский олигарх Сергей Науменко подал иск против правительства Великобритании из-за ареста его суперяхты Phi стоимостью 38 млн фунтов стерлингов (около 48 млн долларов). Он требует отменить арест и возместить ему все убытки. Примечательно, что под санкции Британии Науменко не попал – однако, как заявили в местном правительстве, – закон, на основании которого был произведен арест, не требует доказательств или даже подозрений в том, что владелец яхты тесно связан с режимом Путина. Достаточно только того, что он является гражданином России.

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Об этом сообщает The Guardian. Там напомнили:

об аресте судна в марте 2022 года объявил тогдашний министр транспорта Британии Грант Шаппс;

тогда он также заявил, что этот арест "превратил символ российской власти и богатства в четкое и строгое предупреждение Путину и его приспешникам".

"Российский магнат подает в суд на правительство Великобритании из-за конфискации его суперяхты в Лондоне вскоре после вторжения России в Украину в прошлом году. ... Основное слушание, которое решит судьбу яхты, состоится в июле", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее была продана с аукциона мегаяхта Axioma, принадлежащая российскому олигарху Дмитрию Пумпянскому. Судно стало первым из изъятых у подсанкционных бизнесменов, которое продали после ареста.

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