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Правила предоставления бесплатного жилья для ВПЛ переписали: кто имеет право

Ксения Капустинская
Личные финансы
1 минута
3,3 т.
Некоторые переселенцы имеют право на бесплатное жилье

В Украине расширили перечень ВПЛ (внутренне перемещенных лиц), которые имеют право на получение временного жилья от государства. Речь идет о списке уязвимых категорий, к которым могут относиться некоторые переселенцы.

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Соответствующее решение принял Кабинет министров Украины. Как объяснили в Минреинтеграции, к уязвимым категориям, в частности, относятся:

  • лица с инвалидностью;
  • лица старше 60 лет;
  • дети-сироты и лишенные родительской опеки;
  • лица, самостоятельно воспитывающие ребенка;
  • семьи военнослужащих, принимающих непосредственное участие в боевых действиях;
  • многодетные и малообеспеченные семьи.

В целом Кабмин одобрил изменения в порядок формирования фондов жилья, предназначенный для временного проживания переселенцев. Такие фонды формируются органами местного самоуправления. 

Кроме переселенцев, жилые помещения из этих фондов будут предоставляться работникам предприятий, которые были релоцированы в безопасные регионы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине также расширили возможности для получения переселенцами льготных кредитов на жилье по ставке 3% в год. Для этого нужно подать заявку на получение кредита и победить в конкурсе. Раньше программа касалась только переселенцев из Крыма и Донбасса, теперь доступ к ней получили жители других пострадавших от боев и оккупации регионов.

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