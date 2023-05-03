Правила предоставления бесплатного жилья для ВПЛ переписали: кто имеет право

В Украине расширили перечень ВПЛ (внутренне перемещенных лиц), которые имеют право на получение временного жилья от государства. Речь идет о списке уязвимых категорий, к которым могут относиться некоторые переселенцы.

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Соответствующее решение принял Кабинет министров Украины. Как объяснили в Минреинтеграции, к уязвимым категориям, в частности, относятся:

лица с инвалидностью;

лица старше 60 лет;

дети-сироты и лишенные родительской опеки;

лица, самостоятельно воспитывающие ребенка;

семьи военнослужащих, принимающих непосредственное участие в боевых действиях;

многодетные и малообеспеченные семьи.

В целом Кабмин одобрил изменения в порядок формирования фондов жилья, предназначенный для временного проживания переселенцев. Такие фонды формируются органами местного самоуправления.

Кроме переселенцев, жилые помещения из этих фондов будут предоставляться работникам предприятий, которые были релоцированы в безопасные регионы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине также расширили возможности для получения переселенцами льготных кредитов на жилье по ставке 3% в год. Для этого нужно подать заявку на получение кредита и победить в конкурсе. Раньше программа касалась только переселенцев из Крыма и Донбасса, теперь доступ к ней получили жители других пострадавших от боев и оккупации регионов.

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