Правила предоставления бесплатного жилья для ВПЛ переписали: кто имеет право
В Украине расширили перечень ВПЛ (внутренне перемещенных лиц), которые имеют право на получение временного жилья от государства. Речь идет о списке уязвимых категорий, к которым могут относиться некоторые переселенцы.
Соответствующее решение принял Кабинет министров Украины. Как объяснили в Минреинтеграции, к уязвимым категориям, в частности, относятся:
- лица с инвалидностью;
- лица старше 60 лет;
- дети-сироты и лишенные родительской опеки;
- лица, самостоятельно воспитывающие ребенка;
- семьи военнослужащих, принимающих непосредственное участие в боевых действиях;
- многодетные и малообеспеченные семьи.
В целом Кабмин одобрил изменения в порядок формирования фондов жилья, предназначенный для временного проживания переселенцев. Такие фонды формируются органами местного самоуправления.
Кроме переселенцев, жилые помещения из этих фондов будут предоставляться работникам предприятий, которые были релоцированы в безопасные регионы.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине также расширили возможности для получения переселенцами льготных кредитов на жилье по ставке 3% в год. Для этого нужно подать заявку на получение кредита и победить в конкурсе. Раньше программа касалась только переселенцев из Крыма и Донбасса, теперь доступ к ней получили жители других пострадавших от боев и оккупации регионов.
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