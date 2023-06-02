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ПриватБанк отказался принимать доллары в терминалах и банкоматах: часть валюты также перестали брать и обменники

Александр Литвин
Личные финансы
1 минута
3,9 т.
Какие доллары не примут

В Украине крупнейший банк "Приват" перестал принимать доллары и евро в терминалах и обменниках. Кроме того, пункты валютного обмена стали внимательно изучать каждую купюры и массово отказываются принимать банкноты, в которых есть потертости, посторонние знаки, пятна и т.д.

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Украинцы жалуются на обменники в Tik-Tok

Еще на прошлой неделе в социальных сетях украинцы рассказывали о том, как можно сдать потертую, старую или купюру с пятнами в терминале или банкомате ПриватБанка. Мол, обменники отказываются принимать такие доллары, а вот с банковскими аппаратами проблем нет.

Доллары отказались принимать

Однако с 29 мая терминалы и банкоматы "Привата" валюту принимать перестали. Теперь сдать доллары или евро можно только в кассе банка. При этом кассир также внимательно, как и в пункте обмена, изучит каждую банкноту. А за те купюры, которые имеют любые повреждения или пятна, могут предложить отправить на икассо.

Проблемы могут возникнуть:

  • с валютой, которая имеет несколько повреждений сразу;
  • которая значительно изношена (ветхая);
  • которая порвана;
  • на которой есть пятна краски.

В зависимости от степени изношенности или повреждения купюры, размер комиссии может составлять от 5 до 50%. В банках комиссия может быть ниже, а у посредников при высокой комиссии деньги могут отдать сразу.

Принимать доллары должны, если:

  • есть всего лишь небольшие потертости;
  • есть небольшие надписи (площадь до 200 мм);
  • до трех пятен до 5 мм каждая;
  • надрывы до 3 мм;
  • прокол до 1 мм.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине курс доллара может вернуться к росту в случае замедления международной поддержки, срыва зерновых договоренностей или ухудшения ситуации на фронтах.

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