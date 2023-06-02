ПриватБанк отказался принимать доллары в терминалах и банкоматах: часть валюты также перестали брать и обменники

В Украине крупнейший банк "Приват" перестал принимать доллары и евро в терминалах и обменниках. Кроме того, пункты валютного обмена стали внимательно изучать каждую купюры и массово отказываются принимать банкноты, в которых есть потертости, посторонние знаки, пятна и т.д.

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Украинцы жалуются на обменники в Tik-Tok

Еще на прошлой неделе в социальных сетях украинцы рассказывали о том, как можно сдать потертую, старую или купюру с пятнами в терминале или банкомате ПриватБанка. Мол, обменники отказываются принимать такие доллары, а вот с банковскими аппаратами проблем нет.

Однако с 29 мая терминалы и банкоматы "Привата" валюту принимать перестали. Теперь сдать доллары или евро можно только в кассе банка. При этом кассир также внимательно, как и в пункте обмена, изучит каждую банкноту. А за те купюры, которые имеют любые повреждения или пятна, могут предложить отправить на икассо.

Проблемы могут возникнуть:

с валютой, которая имеет несколько повреждений сразу;

которая значительно изношена (ветхая);

которая порвана;

на которой есть пятна краски.

В зависимости от степени изношенности или повреждения купюры, размер комиссии может составлять от 5 до 50%. В банках комиссия может быть ниже, а у посредников при высокой комиссии деньги могут отдать сразу.

Принимать доллары должны, если:

есть всего лишь небольшие потертости;

есть небольшие надписи (площадь до 200 мм);

до трех пятен до 5 мм каждая;

надрывы до 3 мм;

прокол до 1 мм.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине курс доллара может вернуться к росту в случае замедления международной поддержки, срыва зерновых договоренностей или ухудшения ситуации на фронтах.

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