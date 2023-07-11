Путинист Артемий Лебедев лишился своих квартир в Киеве: ВАКС вынес решение

В Украине конфисковали квартиры российского пропагандиста Артемия Лебедева. Сторонник Путина и российской агрессии лишился двух квартир в Киеве. Их общая площадь составляет 331 кв. м (138 и 193 кв. м).

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Решение принял Высший антикоррупционный суд (ВАКС) по иску, поданному Министерством юстиции. Об этом сообщила директор Департамента санкционной политики Минюста Инна Богатых.

"В доход государства взыскано две квартиры в центре Киева (138 кв.м и 193 кв.м)!.. Благодарна всем причастным (ведомствам, общественным организациям, журналистам) за поддержку, предоставление информации и совместную борьбу", – отметила Богатых.

Отметим, что в январе 2023 года российский дизайнер заявил, что его квартиры и офис в Киеве опечатали. "У меня в Киеве опечатали мою квартиру и офис моей студии. Тот самый офис, который уже работает 21 год в Киеве", – жаловался тогда Лебедев и при этом заявлял, что не станет закрывать офис "из принципиальных соображений".

С января 2023 Артемий Лебедев находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность. Он открыто распространяет антиукраинскую пропаганду, посещал оккупированные территории, в частности, Запорожскую атомную электростанцию и Мариуполь. С 2014 года Лебедев прославлял оккупацию Крыма и других украинских территорий, маскируясь при этом под "либерала".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее YouTube заблокировал каналы Лебедева. Только на одном из них более миллиона подписчиков. Позднее деятельность каналов была частично возобновлена.

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