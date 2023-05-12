С яхты кремлевского олигарха в Германии конфисковали предметы искусства на миллионы евро

В Германии конфисковали объекты искусства с яхты российского бизнесмена Фархада Ахмедова, который имеет тесные связи с Кремлем. Общая стоимость имущества составляет несколько миллионов евро.

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Об этом пишет Der Spiegel. Сообщается, что коллекцию произведений искусства и ценностей обнаружили на яхте "Luna", находящейся в порту Гамбурга.

Ахмедов, согласно данным немецкой генпрокуратуры, подозревается в обходе санкций. Ему вменяют "нарушение обязательств по декларированию активов по уголовным делам перед Центральным банком Германии и Федеральным ведомством экономики и экспортного контроля после включения в санкционный список ЕС".

Сама яхта "Luna" была арестована властями Гамбурга весной 2022 года. Яхта ранее принадлежала олигарху Роману Абрамовичу. Судно имеет две вертолетные площадки, 20-метровый бассейн, восемь небольших лодок и мини-субмарину.

Ахмедов был включен в санкционный список ЕС 8 апреля 2022 года как бизнесмен, обеспечивающий существенные доходы бюджета РФ. 13 апреля Великобритания также ввела санкции в отношении Ф. Ахмедова по аналогичной причине. Кроме того, бизнесмен находится под санкциями в Украине, Канаде и Швейцарии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сеть попала запись телефонного разговора Фархада Ахмедова с продюсером Иосифом Пригожиным. В своей беседе бизнесмены обсуждали провал войны в Украине, а также несостоятельность президента РФ Владимира Путина.

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