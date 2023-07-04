Санкции не порадовали: россияне массово избавляются от дач и домов в Финляндии

Россияне начали активно продавать свои дачи в Финляндии. Объявления стали массово появляться после анонса ужесточения правил въезда в страну для российских владельцев недвижимости.

Видео дня

Об этом свидетельствуют данные российского сайта объявлений Avito. Как показал мониторинг OBOZREVATEL, дачи и дома продают по цене от 1,5 млн руб. (620 тыс. грн) до 139 млн руб. (57 млн грн) в зависимости от состояния недвижимости, месторасположения и размера участка.

С начала лета 2023 года россияне опубликовали несколько десятков таких объявлений. О том, что это именно россияне, свидетельствует не только размещение объявления на российском сайте, но и готовность принять оплату в рублях.

Некоторые продавцы прямо указывают, что хотели бы обменять дома в Финляндии на недвижимость в России. Например, продавец дома в Раутярви рассматривает обмен на недвижимость в Санкт-Петербурге или в Ленинградской области.

Как пишет Yle, представитель финской риелторской компании Remax Мика Лайтинен знает о желании россиян продать свою финскую недвижимость или обменять в РФ. По его словам, агенту по недвижимости в Финляндии не очень выгодно работать с продавцами-россиянами, которые к тому же живут в РФ.

То есть россиянам довольно непросто избавится от домов в Финляндии, потому и приходится прибегать к услугам сайтов объявлений . "Мы не можем взять недвижимость на продажу, если у них нет банковского счета, на который можно перевести деньги", – говорит Лайтинен.

Какие ограничения вводит Финляндия

В конце июня комитет по внешней политике и политике безопасности Госсовета и президент Финляндии Саули Ниинистё рассмотрели новые ограничения на въезд для россиян в Финляндию и шенгенскую зону через Финляндию. Изменения коснутся в первую очередь владельцев недвижимости.

Согласно нынешним правилам, российскому владельцу недвижимости разрешено выезжать в Финляндию для проведения ремонтных работ. Однако пока это правило носит декларативный принцип.

В новой редакции ограничений процедуру усложнят. "В дальнейшем собственники должны будут доказать, что работы по техническому обслуживанию объекта или ремонт требуют их присутствия", – объяснил глава консульского отдела МИД Юсси Таннер.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Финляндии показали тестовый участок стены на границе с Россией. После завершения пилотного этапа вдоль восточной границы Финляндии будет построено 200 километров заграждений.