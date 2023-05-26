Счета украинцев блокируют за малейшие долги: в Кабмине объяснили, что делать в таком случае

В Украине с мая изменились правила блокировки банковских счетов за долги. Если раньше только те должники, которые не оплатили по меньшей мере 100 тыс. грн, могли остаться без доступа к своим средствам, теперь это касается даже тех, кому нужно заплатить 200 грн (например, штраф или долг за коммуналку).

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При этом в Минрегинтеграции уже массово поступают обращения от граждан, которым заблокировали счета. Минреинтеграции и Минюста провели совещание и разработали рекомендации для тех, кто попал в такую ситуацию:

в случае наложения ареста на средства на нескольких счетах или наличия нескольких исполнительных производств для осуществления расходных операций должен быть определен только один счет в одном банке;

чтобы определить такой счет, лицо должно обратиться в орган ГИС или частного исполнителя, который наложил арест на его средства, с соответствующим заявлением в бумажной или электронной форме;

в заявлении обязательно указываются номер текущего счета и название банка, в котором открыт такой счет.

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Такой счет нужно определить, так как, по закону, физическое лицо может тратить с арестованного текущего счета 13 400 гривен в месяц. Также с него можно платить налоги и сборы без учета ареста.

Важно, что арест может быть наложен на счет любого типа – карточный, депозитный, текущий и т.п. Кроме того, после ареста одного счета человек уже не может открыть новые счета – все они также подлежат блокированию. Блокировка снимается только после погашения долга.

Как сообщал OBOZREVATEL, если злостно не платить, за долги по коммунальным платежам могут забрать последнее имущество, даже если это грязная посуда или старое ведро. Несмотря на полномасштабную войну, судебная система не останавливается.

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