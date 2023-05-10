Счета украинцев начали массово блокировать по новым правилам: клиент крупного банка пожаловался на арест средств

В Украине с 9 мая были сняты ограничения, согласно которым блокировали банковские счета только с долгом от 100 тыс. грн. Теперь блокировать могут денежные средства на банковских счетах фактически любого должника. На блокировку счетов уже жалуются клиенты крупных банков.

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В частности, без доступа к своим средствам остался клиент "Монобанка". "На данный момент я служу в ВСУ, на счету открытой "банки" есть волонтерские средства, также попавшие под исполнительное внедрение", - говорится в сообщении клиента на специализированном форуме "Минфин".

Блокировать счета могут по любому долгу. Например, за коммунальные услуги, по кредиту или алиментам. Также заблокировать счета могут тем, кто не уплатил штраф за нарушение ПДД. Для этого тот, кому должник должен деньги, должен обратиться в суд, а уже с решением суда – в исполнительную службу.

Исполнительная служба открывает производство и может налагать аресты на счета в банках. Ранее один из учредителей "Монобанка" Олег Гороховский сообщал, что только в банке могут арестовать счета 436 тыс. клиентов. При этом он отметил, что все банки обязаны выполнять закон и блокировать счета.

При этом если должник после блокировки обратится к исполнителю, он может получить доступ к части своих средств в размере двух минимальных зарплат (это 13,4 тыс. грн). Полностью разблокировать счет можно после уплаты долга.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинцы начали жаловаться на двойные комиссии. Чтобы узнать размер комиссии, необходимо изучить условия своих банковских карт. Например, для снятия наличных денег не стоит использовать кредитную карту, даже если вы планируете снять собственные средства.

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