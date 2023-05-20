Счета украинцев в "Привате" блокируют за старые долги: в банке рассказали, что делать 

В Украине банки заблокировали счета тысяч клиентов из-за их долги (речь идет о любой задолженности: коммунальной, просроченный штраф и т.д). Клиентка ПриватБанка пожаловалась, что ее счет заблокировали за уже закрытый долг, который она выплатила еще в 2017-м.

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"Приват" блокирует счета клиентов по исполнительным производствам 17 года, которые уже давно закрыты, но банк закрыл глаза и не видит. Пришлось связаться с исполнителем, чтобы повторно переслал", - пожаловалась клиентка банка в специализированном форуме Минфин.

В ответ в ПриватБанке отметили, что в Украине отменили запрет на блокирования счетов, если сумма долга меньше 100 тыс. грн. Теперь блокируют счета за любой долг.

"Мы можем снять установленное ограничение, только если получим документ от исполнительной службы о снятии ареста. Пожалуйста, обратитесь в орган, установивший ограничение для направления в Банк соответствующего документа, тогда мы сразу сможем возобновить работу счета", – советуют в банке.

Частный исполнитель Анатолий Телявский рассказывает OBOZREVATEL: мало обращают внимание на еще одно важное нововведение – по новым правилам должнику оставляют на счете 13,4 тыс. грн в месяц на текущие расходы. Раньше блокировали всю сумму на счете, а если это единственный счет должника, на который он получает свою зарплату, его оставляли фактически без всех средств.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинцы начали жаловаться на двойные комиссии. Чтобы узнать размер комиссии, необходимо изучить условия действия своих банковских карт. Например, для снятия наличных денег не стоит использовать кредитную карту, даже если вы планируете снять собственные средства.

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