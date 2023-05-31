Штрафы в десятки тысяч гривен: как в Украине наказывают за вождение без удостоверения

В Украине строго запрещено управлять автомобилем, не имея водительского удостоверения. За нарушение предусмотрены штрафы – от 425 грн до 40 тыс. грн (в зависимости от вида нарушения).

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В том, какие штрафы могут получить украинские водители за управление ТС (транспортным средством) без прав, разбирался OBOZREVATEL.

В случае если водитель не может предоставить водительское удостоверение патрульным или свидетельство о регистрации ТС, то он должен уплатить штраф в размере 425 грн.

В свою очередь, стандартный штраф за вождение авто без водительских прав – 3 400 грн. Причем эту сумму должен уплатить и человек – владелец ТС.

В том случае, когда водителю временно запрещено управлять автомобилем, его могут лишить водительских прав на срок от 3 до 6 месяцев. Но если водитель снова сядет за руль без прав или в период временного запрета – ему выпишут штраф в 20 400 грн.

Наибольший штраф предусмотрен, если водитель снова будет управлять ТС без прав. В этом случае придется оплатить аж 40,8 тыс. грн.

Отметим, что случай, когда водитель имеет права, но категория ТС не соответствует указанному в удостоверении, также квалифицируется как правонарушение. В этом случае предусматривается штраф в размере 3400 грн.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что в Украине самые большие штрафы водителям предусмотрены за вождение в нетрезвом состоянии. Какие именно предусмотрены суммы за нарушение – читайте в материале.

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