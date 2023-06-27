Сколько нужно откладывать в разных странах, чтобы купить новый iPhone: рейтинг и место Украины

Чтобы купить новый iPhone 14 Pro на 128 ГБ (2022 года выпуска) в разных странах мира нужно отложить от 1,8% до 105,3% годовой зарплаты. То есть в некоторых странах мира гаджет стоит дороже, чем способен заработать в среднем заработать житель страны за год. В Украине цена такого iPhone составляет почти четверть среднего годового оклада, это 36-е место из 44.

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Исследование провели в World of Statistics, не включив в список Украину и почему-то добавив Россию (там iPhone уже даже не продаются официально). OBOZREVATEL провел дополнительные расчеты и добавил в рейтинг Украину.

Так, исходя из средней зарплаты в месяц в 16 тыс. грн (по данным кадровых порталов), средняя зарплата за год в Украине составит 192 тыс. грн. У официальных продавцов техники Apple iPhone 14 Pro 128GB стоит 47 тыс. грн. То есть на гаджет в Украине нужно выложить 24,48% от годовой зарплаты, или зарплату почти за три месяца.

Таким образом Украина в рейтинге оказалась между Индией и Индонезией. В этих странах стоимость нового iPhone составляет 23,4% и 32,2% соотвественно.

Гаджет стоит дороже всей годовой зарплаты в двух странах. Это Нигерия с показателем 105,3% и Пакиситан с о 104,1%.

Самый маленький процент годовой зарплаты – 1,8% – на приобретение смартфона тратят жители Швейцарии. Низкие показатели также наблюдаются в США и Сингапуре – по 2%.

Сколько нужно отложить на iPhone 14 Pro из годовой зарплаты:

Место Страна Процент годовой зарплаты 1. Швейцария 1,8% 2. США 2% 3. Сингапур 2% 4. ОАЭ 2,8% 5. Австралия 2,9% 6. Канада 3% 7. Гонконг 3,2% 8. Норвегия 3,3% 9. Новая Зеландия 3,5% 10. Нидерланды 3,5% 11. Дания 3,7% 12. Германия 3,9% 13. Япония 3,9% 14. Великобритания 4% 15. Ирландия 4,1% 16. Южная Корея 4,1% 17. Финляндия 4,3% 18. Австрия 4,4% 19. Бельгия 4,6% 20. Франция 4,8% 21. Швеция 4,5% 22. Испания 6,2% 23. Тайвань 6,3% 24. Италия 7,2% 25. Чехия 8% 26. Китай 9,3% 27. Польша 11,2% 28. Португалия 11,3% 29. Малайзия 11,8% 30. Венгрия 14,8% 31. Россия 16,3% 32. Мексика 16,9% 33. Таиланд 18,5% 34. Аргентина 23,1% 35. Индия 23,4% 36. Украина 24,48% 37. Индонезия 32,2% 37. Филиппины 34,5% 38. Турция 34,7% 39. Бразилия 38% 40. Иран 43,9% 41. Венесуэла 59% 42. Египет 88,4% 43. Пакистан 104,1% 44. Нигерия 105,3%

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперты посчитали, сколько лет нужно откладывать всю зарплату, чтобы купить квартиру в Украине. В разных регионах этот показатель разный.

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