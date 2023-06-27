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Сколько нужно откладывать в разных странах, чтобы купить новый iPhone: рейтинг и место Украины

Ксения Капустинская
Личные финансы
2 минуты
1,3 т.
Сколько нужно денег из годовой зарплаты, чтобы купить iPhone 14 Pro

Чтобы купить новый iPhone 14 Pro на 128 ГБ (2022 года выпуска) в разных странах мира нужно отложить от 1,8% до 105,3% годовой зарплаты. То есть в некоторых странах мира гаджет стоит дороже, чем способен заработать в среднем заработать житель страны за год. В Украине цена такого iPhone составляет почти четверть среднего годового оклада, это 36-е место из 44.

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Исследование провели в World of Statistics, не включив в список Украину и почему-то добавив Россию (там iPhone уже даже не продаются официально). OBOZREVATEL провел дополнительные расчеты и добавил в рейтинг Украину.

Так, исходя из средней зарплаты в месяц в 16 тыс. грн (по данным кадровых порталов), средняя зарплата за год в Украине составит 192 тыс. грн. У официальных продавцов техники Apple iPhone 14 Pro 128GB стоит 47 тыс. грн. То есть на гаджет в Украине нужно выложить 24,48% от годовой зарплаты, или зарплату почти за три месяца.

Таким образом Украина в рейтинге оказалась между Индией и Индонезией. В этих странах стоимость нового iPhone составляет 23,4% и 32,2% соотвественно.

Гаджет стоит дороже всей годовой зарплаты в двух странах. Это Нигерия с показателем 105,3% и Пакиситан с о 104,1%.

Самый маленький процент годовой зарплаты – 1,8% – на приобретение смартфона тратят жители Швейцарии. Низкие показатели также наблюдаются в США и Сингапуре – по 2%.

Сколько нужно отложить на iPhone 14 Pro из годовой зарплаты:

Место Страна Процент годовой зарплаты
1. Швейцария 1,8%
2. США 2%
3. Сингапур 2%
4. ОАЭ 2,8%
5. Австралия 2,9%
6. Канада 3%
7. Гонконг 3,2%
8. Норвегия 3,3%
9. Новая Зеландия 3,5%
10. Нидерланды 3,5%
11. Дания 3,7%
12. Германия 3,9%
13. Япония 3,9%
14. Великобритания 4%
15. Ирландия 4,1%
16. Южная Корея 4,1%
17. Финляндия 4,3%
18. Австрия 4,4%
19. Бельгия 4,6%
20. Франция 4,8%
21. Швеция 4,5%
22. Испания 6,2%
23. Тайвань 6,3%
24. Италия 7,2%
25. Чехия 8%
26. Китай 9,3%
27. Польша 11,2%
28. Португалия 11,3%
29. Малайзия 11,8%
30. Венгрия 14,8%
31. Россия 16,3%
32. Мексика 16,9%
33. Таиланд 18,5%
34. Аргентина 23,1%
35. Индия 23,4%
36. Украина 24,48%
37. Индонезия 32,2%
37. Филиппины 34,5%
38. Турция 34,7%
39. Бразилия 38%
40. Иран 43,9%
41. Венесуэла 59%
42. Египет 88,4%
43. Пакистан 104,1%
44. Нигерия 105,3%

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперты посчитали, сколько лет нужно откладывать всю зарплату, чтобы купить квартиру в Украине. В разных регионах этот показатель разный.

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