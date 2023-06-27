Сколько нужно откладывать в разных странах, чтобы купить новый iPhone: рейтинг и место Украины
Чтобы купить новый iPhone 14 Pro на 128 ГБ (2022 года выпуска) в разных странах мира нужно отложить от 1,8% до 105,3% годовой зарплаты. То есть в некоторых странах мира гаджет стоит дороже, чем способен заработать в среднем заработать житель страны за год. В Украине цена такого iPhone составляет почти четверть среднего годового оклада, это 36-е место из 44.
Исследование провели в World of Statistics, не включив в список Украину и почему-то добавив Россию (там iPhone уже даже не продаются официально). OBOZREVATEL провел дополнительные расчеты и добавил в рейтинг Украину.
Так, исходя из средней зарплаты в месяц в 16 тыс. грн (по данным кадровых порталов), средняя зарплата за год в Украине составит 192 тыс. грн. У официальных продавцов техники Apple iPhone 14 Pro 128GB стоит 47 тыс. грн. То есть на гаджет в Украине нужно выложить 24,48% от годовой зарплаты, или зарплату почти за три месяца.
Таким образом Украина в рейтинге оказалась между Индией и Индонезией. В этих странах стоимость нового iPhone составляет 23,4% и 32,2% соотвественно.
Гаджет стоит дороже всей годовой зарплаты в двух странах. Это Нигерия с показателем 105,3% и Пакиситан с о 104,1%.
Самый маленький процент годовой зарплаты – 1,8% – на приобретение смартфона тратят жители Швейцарии. Низкие показатели также наблюдаются в США и Сингапуре – по 2%.
Сколько нужно отложить на iPhone 14 Pro из годовой зарплаты:
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперты посчитали, сколько лет нужно откладывать всю зарплату, чтобы купить квартиру в Украине. В разных регионах этот показатель разный.
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