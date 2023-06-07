Сколько украинцев останется внутри страны после войны: озвучены цифры и перспективы

Украину после окончания войны ждет долгий период восстановления. И речь идет не только о необходимо восстанавливать разрушенные предприятия, инфраструктуру. Демографическая ситуация и до полномасштабной войны была критической, сейчас же эксперты называют ее "катастрофической". Без возвращения как минимум большинства беженцев восстановить экономику даже с помощью западных инвестиций будет крайне сложно. Будущее страны, в том числе, зависит и от того, сколько украинцев вернется домой.

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О том, что ждет Украину после войны и какая будет демографическая ситуация, читайте в материале OBOZREVATEL.

Сколько украинцев будет после войны?

Точных данных нет и быть не может (слишком много неизвестных). Институт демографии и социсследований при Национальной академии наук чуть ли не единственный орган, который может озвучивать хоть какие-либо научно аргументированные предположения. Но и они не могут дать точный ответ: нет информации с оккупированных территорий, нет данных о том, когда закончится война (а от этого зависит, сколько беженцев вернется), какой будет экономическая ситуация и т.д.

Академик Элла Либанова, директор упомянутого института, озвучила предположения: если Украина вернет все временно оккупированные территории (в том числе и АР Крым), население может быть на уровне 37 млн человек. Если удастся вернуть территории, которые были захвачены после 24 февраля 2022-го, численность украинцев внутри страны может составить около 33 млн человек.

Одна из неизвестных переменных – сколько украинцев вернется из-за границы. По данным Евростата, около 3,9 млн украинцев получили статус (временной защиты или беженца) в странах ЕС. Важно при этом, что украинцы выбирают не пожизненный статус беженца, а временную защиту. Она дает возможность мигрировать внутри ЕС, ездить в Украину. Но после окончания войны, вероятно, такой статус отнимут.

Элла Либанова добавляет: около 70% украинок за границей имеют высшее образование. Примерно 35-40% выехавших – дети. В большинстве стран ЕС дети обязаны ходить в школу (и украинская онлайн-школа не поможет избежать обязательное посещение школьных или дошкольных учреждений). Дети быстро изучают новые языки, адаптируются к новым реалиям. Также и взрослые для того, чтобы получать выплаты, должны изучать язык страны, в которой они находятся, – украинцы быстро адаптируются к новым условиям.

В условия демографического кризиса в ЕС, старения населения, правительства Евросоюза заинтересован в том, чтобы украинские беженцы с высшим образованием, трудоспособного возраста оставались внутри страны. Польша уже предлагает украинцам покупать жилье в ипотеку по 3% годовых, в Украине такой возможности нет.

Либанова напоминает: после войны на Балканах в страну вернулось 30-32% беженцев. В Украине в лучшем случае вернется 50-60% беженцев, считает академик. Демограф Людмила Слюсар рассказывает OBOZREVATEL: важнейшее условие для возвращения беженцев – вопрос безопасности. Если Украина получит гарантии, что через несколько лет Россия снова не попытается напасть и захватить территории, количество тех, кто вернется в Украину, будет выше.

Как вернуть украинцев домой?

Украине понадобятся быстрые и масштабные реформы. Рост доверия к власти во время войны позволит при желании воспользоваться этой поддержкой для имплементации реформ. Без этого также будет невозможно сделать следующий шаг для полноправного членства в ЕС. Украина получит техническую помощь, финансирование и конкретные перспективы. Быстро внедрение реформ, справедливая экономическая политика, реальная борьба с коррупцией, создание экономических условия для развития бизнеса, открытия новых рабочих мест – все это является одним из условий не только для возвращения беженцев, но и для того, чтобы не допустить миграцию из страны после окончания войны.

"Если будет видно, что государство работает над тем, чтобы улучшился уровень жизни населения, чтобы уменьшался уровень коррупции, рационально использовались средства, создавались рабочие места", – говорит демограф. Кроме того, важно, чтобы Украина сделала и часто политическое заявление: показала, что она нуждается в возвращении своих граждан.

Беженцы должны понимать, что они имеют шанс вернуться в Украину и помочь построить успешное государство. При этом не должно быть осуждения со стороны тех, кто покинул страну от тех, кто оставался в период активных военных действий внутри страны.

Тяжелее всего будет вернуть в Украину тех беженцев, которые потеряли свое жилье, у кого погибли родственники. Но даже при лучшем сценарии Украине придется восстанавливать демографическую ситуацию в течение следующих многих лет. Уровень рождаемости достиг критической отметки в 0,7 ребенка на одну семью, тогда как для замещения поколения нужно, чтобы в среднем на каждую семью было 2,15 ребенка.

Рождаемость, даже если произойдет послевоенный всплеск, не выйдет на уровень замещения поколений. Поэтому для экономического роста и полноценного развития Украине придется привлекать мигрантов. Кто и из каких государств должен занять пустующие рабочие места украинцев – вопрос открытый. И хотя пока такой вопрос неактуален, демографическая политика на послевоенный период должна формироваться уже сейчас.