Сколько зарабатывают украинцы в Польше: озвучены суммы

Каждый третий гражданин Украины зарабатывает в Польше от 3 до 4 тысяч злотых (26,3-35,1 грн). При этом минимальная зарплата в Польше в 3,5 раза выше, чем в Украине.

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Об этом сообщает издание gazetaprawna. "Часто сотрудники из Украины, которые приезжают в Польшу на заработки, работают более 40 часов в неделю, благодаря чему могут зарабатывать еще больше. для работы по-прежнему выбирают шаттловую модель.Так они работают у нас полгода, чтобы поправить свой домашний бюджет, а потом возвращаются в Украину", - сказал основатель Службы персонала и эксперт рынка труда Кшиштоф Инглот.

Зарплаты от 4 до 5 тысяч злотых (35,1-43,9 тыс. грн). Вызывает тревогу тот факт, что 12% людей соглашаются работать за деньги ниже минимальной заработной платы в Польше.

Опрос показывает, что каждый третий работник из Украины утверждает, что тратит в Польше от 200 до 500 злотых в месяц. "Такие скромные расходы часто возможны благодаря обширному социальному пакету, который включает, среди прочего, питание, транспорт до работы и проживание. Однако есть люди, которые тратят больше. 31% людей тратят на это от 500 до 1000 злотых. цели, и 14% на расходы на проживание тратит от 1000 до 2000 злотых каждый месяц", – отмечает издание.

Опрос сотрудников из Украины провело агентство Rating Group. В него вошли лица, имевшие опыт работы в Польше за последние 5 лет. Это были жители четырех украинских приграничных городов: Львова, Луцка, Тарнополя и Ивано-Франковска.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы в Румынии вообще не могут рассчитывать на выплаты от властей этой страны. Однако в Румынии действуют программы помощи от международных организаций, в частности Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

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