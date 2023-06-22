Следы экс-главы ФГИУ Сенниченко обнаружили в Испании: он украл миллионы и сбежал за границу

Бывший глава Фонда госимущества Украины (ФГИУ) Дмитрий Сенниченко, который объявлен в розыск, возможно, находится в Испании. Там экс-чиновник, действия которого привели к потере 500 млн грн, даже успел заняться бизнесом.

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Об этом говорится в журналистском расследовании "Батальон Испания". Лично встретиться с Сенниченко расследователям не удалось.

Однако, согласно данным испанского реестра, в декабре 2022 года, мужчина по имени Дмитрий Сенниченко стал единственным руководителем новосозданной испанской компании Newform Lab.

Компания зарегистрирована на околицах Валенсии. Журналисты сначала побывали по адресу регистрации компании, но в течение дня Сенниченко там так и не встретили.

Апартаменты, в которых зарегистрирована компания, не принадлежат ни Сенниченко, ни его жене Лесе Чмиль. Согласно с выпиской, недвижимость с 2006 года находится в собственности гражданки Испании.

Но расследователи решили позвонить в квартиру и проверить, кто именно там живет. Трубку домофона взяла женщина, которая сначала говорила на испанском. Однако когда журналист на английском сообщил, что ищет Сенниченко, женщина перешла на русский и сообщила, что "тут таких нет". Также она заверила, что не является женой экс-чиновника.

При следующем разговоре женщина также сообщила, что вообще не знакома с Сенниченко. И что ни разу его не видела. Зато кто-то вызывал полицию, чтобы помешать расследованию журналистов.

Ранее OBOZREVATEL также подробно рассказывал о схеме, которую организовал Сенниченко. В целом НАБУ и САП уже установили два эпизода деятельности преступной организации, следствие продолжается. Схема, которую он огранизовал в 2019-21 гг., привела к потере более 500 млн грн средств госпредприятий.

По информации анонимных источников, сбежать Сенниченко за границу, вероятно, позволили за былые заслуги перед НАБУ. По некоторым данным, Сенниченко работал на Бюро и якобы "сдавал" коррупционеров. Однако фактически таким образом экс-чиновник избавлялся от "конкурентов".

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