Старые монеты могут принести украинцам большие деньги: за сколько можно продать

Некоторые украинские монеты можно продать гораздо дороже их номинала. Дело в том, что ввиду своих особенностей такие копейки высоко ценятся среди коллекционеров, а потому они готовы за них платить большие деньги – несколько тысяч гривен.

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К примеру, за 1 грн 1992 года разновидности 1.1ААг можно выручить, по информации специалистов ресурса "Монеты-ягодки", от 10 000 до 20 000 грн. Эту монету можно узнать по гладком гурте без надписи.

"На момент чеканки еще не было инструмента для нанесения надписи на группу. Поэтому эти гривни считаются "неоконченными", – отмечают специалисты.

А за 2000-3000 грн, по данным специалистов, можно продать 25 копеек разновидности 5.1ДАг 1992 года. Ее отличают:

средний зуб трезуба – он округлый и толстый;

хвостик буквы Ї – снизу он касается буквы Н;

гроздь №2 – она в форме тупоугольного треугольника.

гурт – гладкая, без насечки.

"Гербовая сторона заметно отличается от других разновидностей 25 копеек. На аверсе большинства монет листья и колосья не четкие, плоские, их трудно различить", – отмечают нумизматы.

Как сообщал OBOZREVATEL, выгодно продать украинцы могут и 1-копеечные монеты. К примеру, за монету 1992 года разновидности 1.35АА могут заплатить около 11 000 грн.

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