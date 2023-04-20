Стоят больших денег: какие украинские монеты можно выгодно продать
Бракованные украинские монеты могут принести своим владельцам большие деньги. Дело в том, что ввиду своих особенностей эти копейки представляют коллекционную ценность. Соответственно, знатоки готовы платить за них тысячи гривен.
В частности, ценятся монеты с инкузным браком. К примеру, такие 50 копеек продают на Violity за 14 900 грн. Владелец монеты сообщает:
- ее вес – 4,36 грамма;
- материал – алюминиевая бронза;
- состояние – коллекционное;
- других дефектов она не имеет;
- реставрации не поддавалась.
Этот вид брака возникает, когда при чеканке монета застревает в штемпеле – а тот следующую монету чеканит не своей рабочей поверхностью, а залипшей монетой. Таким образом получается монета, одна из сторон которой нормальна, а другая имеет то же изображение, но в зеркальном виде.
Также ценными является монеты с неправильным поворотом аверса к реверсу. К примеру, 1 грн 2005 года с такой особенностью продают на специализированном ресурсе Violity за 10 000 грн. Владелец монеты сообщает:
- изготовлена она в 2005 году;
- материал – бронза;
- реставрация ее не проводилась.
Примечательным является и материал, из которого отчеканена монета, – бронза. По информации НБУ, монеты в 1 грн 2005 года изготавливались из латуни.
Как сообщал OBOZREVATEL, выгодно продать украинцы могут и 1-копеечные монеты. К примеру, за монету 1992 года разновидности 1.35АА могут заплатить около 11 000 грн.
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