Стоят больших денег: какие украинские монеты можно выгодно продать

Бракованные украинские монеты могут принести своим владельцам большие деньги. Дело в том, что ввиду своих особенностей эти копейки представляют коллекционную ценность. Соответственно, знатоки готовы платить за них тысячи гривен.

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В частности, ценятся монеты с инкузным браком. К примеру, такие 50 копеек продают на Violity за 14 900 грн. Владелец монеты сообщает:

ее вес – 4,36 грамма;

материал – алюминиевая бронза;

состояние – коллекционное;

других дефектов она не имеет;

реставрации не поддавалась.

Этот вид брака возникает, когда при чеканке монета застревает в штемпеле – а тот следующую монету чеканит не своей рабочей поверхностью, а залипшей монетой. Таким образом получается монета, одна из сторон которой нормальна, а другая имеет то же изображение, но в зеркальном виде.

Также ценными является монеты с неправильным поворотом аверса к реверсу. К примеру, 1 грн 2005 года с такой особенностью продают на специализированном ресурсе Violity за 10 000 грн. Владелец монеты сообщает:

изготовлена она в 2005 году;

материал – бронза;

реставрация ее не проводилась.

Примечательным является и материал, из которого отчеканена монета, – бронза. По информации НБУ, монеты в 1 грн 2005 года изготавливались из латуни.

Как сообщал OBOZREVATEL, выгодно продать украинцы могут и 1-копеечные монеты. К примеру, за монету 1992 года разновидности 1.35АА могут заплатить около 11 000 грн.

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