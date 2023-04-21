Страна ЕС с 1 мая радикально изменит правила выплат для беженцев из Украины

Украинским беженцам в Румынии уже с 1 мая урежут выплаты на питание и проживание. С этой даты помощь будет ограничена по времени, а для постоянного получения средств вводятся дополнительные условия.

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Решение приняло правительство Румынии, сообщает Digi24. "Устанавливается возможность предоставления ежемесячной единовременной выплаты в течение максимум четырех месяцев подряд, начиная с 1 мая 2023 года", – отметил спикер румынского правительства Дан Чербунару.

Речь идет о выплате 2000 леев (400 евро, или около 16 тыс. грн) в месяц. За четыре месяца помощь составит 8000 леев (16 000 евро, или 65 тыс. грн).

Согласно новым правилам, государство перестанет оплачивать расходы на жилье арендодателям, которые размещают беженцев, а субсидии будут напрямую получать арендаторы. Лагеря беженцев будут получать субсидии от государства, как и прежде.

Также с помощью выплат власти страны намерены ускорить интеграцию украинцев в местное общество. Для этого для получения 2000 леев на семью постоянно, до конца 2023 года, беженец должен предоставить доказательства:

трудоустройства;

зачисления несовершеннолетних в учебные заведения.

По данным властей Румынии, в стране к апрелю 2023 года находилось около 110 тыс. украинцев. Официально трудоустроены из них лишь 5007 человек, то есть менее 5%. При этом сама Румыния испытывает нехватку рабочей силы.

Напомним, в апреле румынские СМИ сообщали, что арендодатели заставляют украинских беженцев искать другое место жительства или платить за аренду. Дело в том, что согласно правилам действующей программы "50/20" жители Румынии, предоставившие свои дома для проживания, получают от властей компенсацию за каждого беженца в размере 50 и 20 леев (400 и 164 грн) на их проживание и питание в день. Однако с начала 2023 года по апрель власти произвели только один платеж собственникам – за декабрь 2022 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее депутаты Верховной Рады поддержали законопроект, освобождающий беженцев от необходимости декларировать денежную помощь, полученную за рубежом. В частности, речь идет о выплатах от иностранных государств и организаций.

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