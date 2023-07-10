Студентам в Украине выдадут по 10 тыс. евро от ЕЦБ: кто сможет получить деньги
Украинские студенты могут получить стипендию в размере 10 тыс. евро. Грант предназначен для финансирования обучения и других связанных с ним расходов.
По результатам специального конкурса будет отобрано 15 получателей. Средства выплачивают по программе Европейского центрального банка (ЕЦБ), сообщает Минреинтеграции.
Участвовать в отборе могут не все студенты – в программе определен список специальностей. Это:
- вычислительная техника;
- экономика;
- инженерия;
- право;
- статистика или другие соответствующие отраслям (например, математика, финансы, политические науки).
Претендент на грант должен иметь гражданство Украины, а также быть зачисленным (или планировать поступление) в магистратуру. Седняя оценка в обучении на бакалавриате должна быть от 80 баллов.
Подать заявку можно до 4 августа, заполнив анкету по ссылке. После заполнения формы необходимо отправить электронное письмо по адресу: [email protected], добавив следующие документы:
- форму заявки (в формате Excel);
- резюме и подтверждение принятия или предварительного принятия на магистерский курс по одному из соответствующих направлений обучения на 2023/2024 учебный год;
- ксерокопия подтверждения квалификации бакалавра и подтверждение уровня обучения (как единый PDF-файл).
Как сообщал OBOZREVATEL, также украинцы, пострадавшие от войны, могут получить помощь в 1000 долларов от американской благотворительной организации в области технологической индустрии 1K. В настоящее время выплату уже предоставили более 11 тыс. семей и 40 тыс. детей.
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