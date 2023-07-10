Студентам в Украине выдадут по 10 тыс. евро от ЕЦБ: кто сможет получить деньги

Украинские студенты могут получить стипендию в размере 10 тыс. евро. Грант предназначен для финансирования обучения и других связанных с ним расходов.

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По результатам специального конкурса будет отобрано 15 получателей. Средства выплачивают по программе Европейского центрального банка (ЕЦБ), сообщает Минреинтеграции.

Участвовать в отборе могут не все студенты – в программе определен список специальностей. Это:

вычислительная техника;

экономика;

инженерия;

право;

статистика или другие соответствующие отраслям (например, математика, финансы, политические науки).

Претендент на грант должен иметь гражданство Украины, а также быть зачисленным (или планировать поступление) в магистратуру. Седняя оценка в обучении на бакалавриате должна быть от 80 баллов.

Подать заявку можно до 4 августа, заполнив анкету по ссылке . После заполнения формы необходимо отправить электронное письмо по адресу: [email protected], добавив следующие документы:

форму заявки (в формате Excel);

резюме и подтверждение принятия или предварительного принятия на магистерский курс по одному из соответствующих направлений обучения на 2023/2024 учебный год;

ксерокопия подтверждения квалификации бакалавра и подтверждение уровня обучения (как единый PDF-файл).

Как сообщал OBOZREVATEL, также украинцы, пострадавшие от войны, могут получить помощь в 1000 долларов от американской благотворительной организации в области технологической индустрии 1K. В настоящее время выплату уже предоставили более 11 тыс. семей и 40 тыс. детей.

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