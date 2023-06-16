Суд на Львовщине вернул громаде землю, которую сельский голова раздал родственникам и друзьям: детали дела

В коммунальную собственность Червоноградской городской территориальной громады в Львовской области вернули 0,3 га земли. Этот участок стоимостью около 1 млн грн наряду с другой землей отдал по поддельным документам знакомым экс-сельский председатель.

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Свою схему он провернул в ноябре 2020 года, как раз перед сложением полномочий. Землю через суд вернула Червоноградская окружная прокуратура, сообщили Zaxid.Net в пресс-службе Львовской областной прокуратуры.

Так, суд постановил вернуть в коммунальную собственность три участка общей площадью около 0,8 га. Два решения суда относительно участков в селе Борятин (площадью 0,189 га и 0,3 га), ранее входившего в состав Островского сельсовета Сокальского района Львовщины, уже вступили в законную силу в июне, одно – о земельном участке в селе Остров (площадью 0,3 га) – принято в начале июня и вступит в силу в течение месяца.

Из данных единого государственного реестра судебных решений следует, что речь идет о земельных участках, отчужденных экс-председателем Островского сельского совета Иваном Дидаком. Он накануне ликвидации сельсовета и создания территориальной общины подделал решение сессии и раздал землю в селах Остров и Борятин родственникам.

Так, в судебном решении о истребовании из частной собственности двух земельных участков в селе Борятин отмечено, заседания сессии, на котором депутаты якобы проголосовали за выделение земли, не проходило. Также об этом говорится в показаниях депутатов бывшего Островского сельсовета. Аналогичное утверждается и в решении об истребовании земли в деревне Остров. В результате суд счел решение о выделении земли поддельным.

В июле 2021 года экс-главе Островского сельсовета Ивану Дидаку объявили о подозрении в незаконном отчуждении земли. В сентябре суд дал разрешение на изъятие в его доме документов, касающихся решений бывшего Островского сельсовета. Досудебное расследование по этому делу несколько раз продлевалось. Приговора Дидаку пока нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее суд вернул Киеву землю на 700 млн грн. Участок в 17 гектаров "взяли в аренду" вопреки закону.

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