Суд Украины конфисковал активы предателя Сальдо, но не все: что забрали

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) конфисковал часть активов коллаборанта Владимира Сальдо, который возглавил оккупационную администрацию Херсона. Впрочем, конфискация не является всеобъемлющей – под нее не попали активы, связанные с дочерью Сальдо Ириной.

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Об этом сообщили в Transparency International Украина. Отмечается, что своим решением ВАКС конфисковал у Сальдо:

5 земельных участков в Херсоне;

4 нежилых помещения в Херсоне и Крыму;

2 дома в Херсоне;

3 квартиры в Крыму, Одессе и Херсоне;

автомобиль Volvo 2020 года выпуска;

99,86% акций ПАО "КАШТАН", которое зарегистрировано в Коростышевском районе Житомирской области. Компания специализируется на добыче декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и глинистого сланца. Среди учредителей - жена Сальда, Любовь. Уставный капитал составляет 370 тыс грн.

30% акций ПАО "ДЕЛЬТА-СЕРВИС" – транспортной компания, зарегистрированной в Херсоне. Ее уставный капитал составляет 7 млн грн, а конечными бенефициарами являются Любовь Сальдо, Леонид Гирин и турецкая компания АЙКУТ КЕТЕНСИОГЛУ.

В то же время, отмечается, ВАКС отказался удовлетворять иск Минюста касаемо конфискации активов, связанных с дочерью Сальдо Ириной. Ими яввляются:

ООО "БЕБКО-АВТО" зарегистрирована в Херсоне с уставным капиталом в 1,8 млн грн. Сеть автосалонов является дилером по продаже и ремонту автомобилей Volvo. Среди конечных бенефициаров компании - дочь коллаборанта Ирина Сальдо, Вячеслав Бебко и Антон Кушнир.

ООО "КОНКА" – также херсонская компания, которая занимается организацией досуга. Среди учредителей компании – та же Ирина Сальдо, а также Александр Больбот, Владимир Дыдин и Анна Климентенко. Размер уставного капитала предприятия - 18 500 грн, а доход за 2020 год составил 707 тыс грн.

"Минюсту очевидно не удалось доказать связь между этими активами, принадлежащими дочери Сальдо и его партнеру и самим гауляйтером Херсона. Апелляционная жалоба на решение суда может быть подана в Апелляционную палату ВАКС в течение 5 дней со дня оглашения решения", – объяснили в Transparency International Украина.

Что предшествовало

В самом же Минюсте напомнили: экс-мера Херсона Владимира Сальдо на должность гауляйтера Херсонской ОГА назначили российские оккупанты. В марте-2022 он принимал участие в митинге в поддержку российской агрессии против Украины, после чего способствовал созданию и стал членом так называемого Комитета спасения мира и порядка, "а точнее органа сотрудничества с российской оккупацией в Херсонской области".

"Учитывая эти факты, против Сальдо было открыто уголовное производство по подозрению в государственной измене, совершенном в условиях военного положения. Что отягчает наказание", – сообщили в министерстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сотрудники Государственного бюро расследований провели обыски у Сальдо. Сам гауляйтер сбежал перед наступлением ВСУ на Херсон, но оставил после себя множество доказательств своего предательства и преданной службы Кремлю.

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