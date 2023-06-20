Топ-5 лайфхаков по экономии горючего, которые на самом деле не работают

Существует множество мифов о том, как уменьшить расход топлива украинцам. Есть такие, которые в лучшем случае никак не окажут влияния на авто, а некоторые могут навредить.

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Какие есть мифы о том, как уменьшить расход топлива и как это может навредить машине, – разбирался OBOZREVATEL.

Миф-совет №1

При съезде с горки нужно включать нейтральную передачу. Этот метод является мифом. Если бы мы жили 30 лет назад, то такой совет был бы актуален, но сегодня машины оснащаются системой ЭПХХ (экономайзер принудительного холостого хода). Эта система прекращает подачу двигателя при торможении. С этой системой, если вы включите нейтральную передачу, система отключится, а значит, экономия закончится.

Этот режим способствует выведению из двигателя различных загрязнений. В этой связи спуск с горки способствует как экономии, так и прочистке двигателя.

Миф-совет №2

Чем быстрее перейти не высшую передачу, тем лучше будет показатель экономичности. Лучшие обороты двигателя – 2500-3500 об/мин. Это связано с тем, что именно на этих оборотах лучше вентилируется камера сгорания. При 1500 об/мин растет потребление топлива.

При оборотах менее 1500 серьезно увеличивается потребление топлива. Это потому, что включается система холодного хода, способствующая росту расхода топлива.

Миф-совет №3

В пробке нужно всегда заглушать двигатель. Этот способ экономии топлива работает только в том случае, если вы останавливаетесь более чем на одну минуту и вам при этом известно, что вы останавливаетесь больше чем на минуту.

При этом если часто глушить и заводить двигатель, это существенно повышает уровень износа двигателя и ведет к перерасходу топлива. Да и аккумулятор при этом быстрее выходит из строя.

Миф-совет №4

Для экономии горючего нужно медленно набирать скорость. Следует отметить, что плавность набора скорости поможет сэкономить, медленная скорость набора скорости – нет.

Если вы будете долго ехать на нижних передачах, это приведет только к увеличению показателя расхода топлива. Ведь все мы знаем, что при ускорении растет расход топлива. Однако, если набор скорости будет осуществлен быстро, то двигатель быстро приобретет нормальные обороты, что уменьшит расход топлива.

Миф-совет №5

Спойлер уменьшает расход топлива. Это самый наивный миф. Спойлер выполняет задачу прижатия машины к дороге на большой скорости. А прижим авто к земле осуществляется благодаря сопротивлению воздуха. И от угла установки антикрыла и его площади зависит только то, насколько оно увеличит расход топлива.

Чтобы снизить расход топлива, нужно отказаться от использования любых типов спойлеров, если вы не увлекаетесь скоростной ездой

Как сообщал OBOZREVATEL, автомобили и другую технику нельзя заправлять старым бензином. В идеальных условиях срок хранения горючего достигает 5 лет, но любое нарушение (разгерметизация канистры, перепады температуры) сокращает этот срок.

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