У украинцев отказываются принимать часть долларов в обменниках и банках: какие купюры нельзя использовать
В Украине в обменниках отказываются принимать не только поврежденные, но и устаревшие банкноты доллара. Для обмена такой купюры нужно обращаться в банк, который отправит его банку-корреспонденту за границу и проведет замену. Такая услуга оплачивается отдельно и в зависимости от степени повреждения может составить до 50% от номинала.
Как говорится в материале OBOZREVATEL, в то время как поврежденные банкноты гривни принимают в отделениях НБУ, обменом долларов занимаются только иностранные банки. Проблемы могут возникнуть:
- с валютой, которая имеет несколько повреждений сразу;
- которая значительно изношена (ветхая);
- которая порвана;
- на которой есть пятна краски.
В зависимости от степени изношенности или повреждения купюры, размер комиссии может составлять от 5 до 50%. В банках комиссия может быть ниже, а у посредников при высокой комиссии деньги могут отдать сразу.
"В Национальный банк Украины поступают многочисленные запросы и жалобы от граждан по поводу отказа банков в приеме для осуществления валютно-обменных операций изношенных и поврежденных банкнот иностранных валют", – отмечают в инструкции НБУ.
В одной из своих презентаций Нацбанк показал, какие банкноты иностранной валюты с признаками значительного повреждения принимаются банками на инкассо. Забирают и купюры, которые были разорваны на части и склеены, и даже с повреждением элементов дизайна (удаленные цифровые и текстовые обозначения номинала).
В Украине в обменниках и обманках отказываются принимать доллары, которые выпущены до 1996 года. Дело в том, что после 1996-го в США выпустили банкноты с новым дизайном и новыми защитными элементами. В результате некоторые кассиры не могут отличить фальшивые банкноты от настоящих, если им больше 26 лет.
Как сообщают в НБУ, доллары всех годов выпуска являются действительными. Однако в некоторых случаях банк может предложить отправить его на обмен в иностранный банк-корреспондент. За эту услугу придется заплатить отдельно.
Принимать доллары должны, если:
- есть всего лишь небольшие потертости;
- есть небольшие надписи (площадь до 200 мм);
- до трех пятен до 5 мм каждая;
- надрывы до 3 мм;
- прокол до 1 мм.
Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине курс доллара может вернуться к росту в случае замедления международной поддержки, срыва зерновых договоренностей или ухудшения ситуации на фронтах.
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