"Угрожали депортацией из Польше": как правильно найти работу и не стать жертвой обмана

В Польше летом традиционно выросло число вакансий для украинцев. Большинство беженцев уже трудоустроилась, при этом работодатели зовут на работу и тех, кто находится в Украине. Активизируются также и мошенники: они берут деньги за несуществующие вакансии, не платят зарплату и предлагают несуществующие условия труда.

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О том, как правильно найти работу в Польше украинцу и не стать жертвой обмана, читайте в материале OBOZREVATEL.

"Платили половину обещанной суммы и угрожали депортацией": как украинцы находят работу в Польше

Украинцы без специальности и знания языка могут претендовать только на низкооплачиваемую работу, на которую чаще всего не соглашаются сами поляки. И хотя по сравнению с украинским рынком труда даже низкая польская зарплата может быть в два раза выше средней в Украине, часто после первого месяца работы могут возникать дополнительные сложности.

"Я работала за 33 тыс. грн на складе. Работа была очень сложная, практически по 12 часов на ногах. Спина, ноги, руки – все тело так болела, что я уже думала все бросить и вернуться в Украину хоть на какую-либо работу. Потом нашла вакансию сама, не через агентство. В ресторане мыть посуду. Там работа всего восемь часов, зарплата 30 тысяч в перерасчете на гривни, еще и бесплатно кормят", – рассказывает украинка из Днепра Юлия, которая уже три месяца находится в Польше.

Работу в ресторане девушке предложили без официального оформления. После первого месяца работы вместо 30 тыс. грн ей заплатили всего 22 тыс. Оказалось, что в заведении действует система штрафов. Платить нужно за битую посуду (которую чаще всего бьют клиенты и отказываются за это платить), за опоздания, за плохо помытую посуду.

"Мне говорили о штрафах уже когда я работала, не до трудоустройства. Но называли какие-то маленькие суммы. А потом, когда все добавили, мне оставили вот только эти 22 тыс. грн. То есть платили почти половину обещанной суммы еще и угрожали депортацией, если я буду много спорить и жаловаться. Потому что работала же я нелегально, значит, налоги не платила. Мне сказали, что это и я виновата", – жалуется Юлия.

Анна Джоболда, директор департамента рекрутации международного агентства по трудоустройству Gremi Personal, рассказывает OBOZREVATEL: в Польше крупные предприятия не берут людей напрямую, они ищут работников через агентства труда. И это единственно возможный легальный способ найти работу, если речь идет о крупном предприятии.

"Если же работодатель предоставляет не те условия, которые обещал, следует обратиться в агентство, которое вас трудоустроило. В защиту придут специалисты по рекрутации, а в некоторых случаях даже юристы. Вам предоставят новую работу, если вас не устраивают условия. В общем, польские работодатели конкурируют между собой за работников из Украины, поэтому пытаются предоставить как лучшую зарплату, так и условия труда", – поясняет она.

Президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник добавляет: во всех странах есть работодатели, которые обманывают сотрудников. И Польша здесь не исключение. Летом увеличился спрос на украинцев на польском рынке труда, стало больше вакансий, также на рынке есть и мошеннические предложения о работе.

Как дурят украинцев: главные хитрости

Воскобойник отмечает: есть три способа определить мошенническую схему при трудоустройстве. Главное – если у вас просят деньги за трудоустройство. Дело в том, что польское законодательство, как и украинское, запрещает посредникам брать деньги с соискателей за предоставление вакансии. И если вам предлагают заплатить, скорее всего, это несуществующая вакансия и на вас хотят заработать мошенники.

Второй признак – вам предлагают нелегальную работу. В таком случае вы не сможете защитить свои права, вас в любой момент могут уволить, не заплатить обещанную сумму и т.д.

Третий признак мошенничества – вам предлагают оплату наличкой. "Перед тем, как начать работу, у вас должен быть на руках трудовой договор, где будет описано месо работы, обязанности, условия, размер заработной платы", – поясняет Воскобойник.

Мария Кузенко, руководитель отдела легализации Миграционной платформы EWL, рассказывает: преимущественно жертвами мошенников становятся украинцы, которые впервые приезжают на работу в Польшу и не знают правил легализации и трудоустройства. Среди распространенных схем:

работа без оформления. Если факт нелегального трудоустройства выяснится, в будущем это может стать причиной для депортации.

Если факт нелегального трудоустройства выяснится, в будущем это может стать причиной для депортации. обещания "особых" условий. Украинцам предлагают хорошие условия проживания и зарплату. Однако после предлагают зарплату ниже, а работу тяжелее в надежде, что работник согласится и на такое.

Украинцам предлагают хорошие условия проживания и зарплату. Однако после предлагают зарплату ниже, а работу тяжелее в надежде, что работник согласится и на такое. фальшивые объявления. "Работодатель" в интернете просит заполнить анкеты, предоставить документы. а после использует их для того, чтобы завладеть счетом сотрудника.

Как правильно искать работу

Как только вы приезжаете в Польшу, стоит сначала получить специальный статус UKR PESEL – эта норма действует с 24 февраля прошлого года, поясняет Джоболда. Как только документ получен, сразу можно легально трудоустроиться без дополнительных документов. Можно просто найти в интернете агентство, где предложат актуальные сейчас вакансии. Также можно еще перед выездом из Украины найти агентство, специализирующееся на подборе вакансий и сотрудничающее с польскими агентствами.

Эксперты EWL советуют проверять информацию о компании, в которой вы собираетесь работать: как долго компания работает на рынке, есть ли компания в соцсетях, имеет ли сайт, какие о ней отзывы, есть ли все необходимые лицензии у компании на территории Польши, легко ли найти информацию о владельцах и ключевых работниках компании, пишут ли о компании в медиа и что именно.

Также нужно обязательно подписать трудовой договор. Это единственная возможность защитить свои права и получить гарантию выполнения всех обязательств.