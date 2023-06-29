Украина первая в мире хочет отказаться от всех наличных денег: к чему готовиться

Заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма озвучил идею полностью отказаться от наличных денег и стать первой cashless экономикой, а в НБУ добавили: что банковская система к этому готова. Однако обычные украинцы не пойдут на такой шаг. Большое количество пенсионеров до сих пор предпочитает наличные расчеты, а некоторые сознательно отказываются от безналичных расчетов.

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Как заявила первая заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова, украинская банковская система готова к отказу от наличных денег. "Технологии сегодня позволяют, условно говоря, даже на рынке перебросить деньги с карты на карту или рассчитаться через встроенный в телефон расчетный аппарат. Банковская система с точки зрения технологии, инклюзии и непрерывности к этому готова", – пояснила замглавы регулятора.

Однако нет страны в мире, где полностью запрещена наличность. Это действительно может снизить теневой оборот денег (потому что все банковские переводы можно проследить), однако коррупционеры смогут использовать валюту других стран (в том числе доллары) или криптогаманцы.

"Даже в Швеции есть наличные, хотя в обращении она составляет 0,5% от денежной массы. Другое дело — кардинально сократить долю наличных денег в денежном агрегате М1 — это вся наличная и безналичная гривна. У нас доля наличных денег в М1 колеблется на уровне 40- 50%, в Грузии и Чехии около 15-20%, в Швеции около 0,5%. Мы по этому показателю ближе к России, чем к ЕС. С этим нужно действительно что-то делать", – объясняет изданию "Фокус" эксчлен Совета НБУ Виталий Шапран.

В случае отмены наличных украинцам придется расплачиваться с помощью карт, смартфонов и других средств. По мнению Шапрана, проблема с наличными – не в коррупционных рисках. Бумажные деньги и монеты дорого обходятся государству. Десятки миллиардов гривен идут на обслуживание, перевозку, охрану, перерасчет, изготовление и сортировку денежной массы.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, ранее в Германии заявили: чтобы стать членом Европейского Союза, Украине нужно покончить с "30 годами кумовства и коррупции". При этом там признали, что наше государство уже достигло большого прогресса в реформах.

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