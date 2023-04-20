Украинским семьям раздадут по 20 тыс. грн от ООН: как оформить новую выплату 

В Украине с 18 апреля начали выплачивать помощь украинским семьям по программе ООН. Деньги будут выдавать равными частями в течение трех месяцев, при этом общая сумма на семьи из трех человек составит 19800 грн (по 6600 грн на человека).

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Чтобы оформить помощь, нужно предварительно заполнить форму либо позвонить по контактному номеру в своей области, говорится в сообщении на сайте Управления Верховного комиссара ООН по вопросам беженцев. Важно отметить: что при заполнении форм у вас не должны спрашивать персональные данные банковской карты (срок действия, CVV).

Помощь достаточно обширна. Ее могут получить переселенцы, те, кто находится в Харьковской, Сумской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Черкасской, Черниговской областях и пострадал от военной агрессии РФ. Также деньги дадут тем, вернулся домой после вынужденного выезда.

Также важно, чтобы семья ранее не получала помощь от ООН, имела официальный доход в размере до 5400 грн на человека, имеет одного родителя, есть человек с особыми потребностями, приемные семьи.

Деньги можно будет получить через Western Union в случае, если у вас нет банковского счета. Кроме того, также можно получить деньги через отделения своего банка.

Программа ООН будет действовать в Украине до тех пор, пока продолжается война. Задача: защитить наиболее уязвимые версты населения. Украинцы, которые получают деньги от ООН, также имеют право на помощь от правительства (речь идет о переселенцев с оккупированных территорий).

Как ранее писал OBOZREVATEL, любой украинец имеет возможность увеличить размер своей будущей пенсии. Для этого необходимо продолжить работать после 60 лет и отложить выход на пенсию.

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