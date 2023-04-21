Украинца оштрафовали на 500 тыс. грн за рыболовлю: инспекторы ищут нарушителей

Государственная экологическая инспекция 20 апреля оштрафовала рыбака на 500 тыс. грн. Он рыбачил 20 апреля на Каневском водохранилище вблизи села Кийлов в Киевской области.

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Об этом на странице в Facebook сообщила Государственная экологическая инспекция Столичного округа. Нарушитель ловил рыбу с 7 сетями. В результате им выловлена рыба общим весом более 100 кг: сом - 1 экз., судак - 3 экз., плотва – 257 экз., карась – 92 экз., лещ –15 экз.

"На место происшествия вызваны работники полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного производства по ст. 249 УК Украины. Инспекторами по данному факту составлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП", – говорится в сообщении ведомства.

Размер ущерба, причиненного рыбному хозяйству составляет 590 тысяч грн. Все материалы готовятся к передаче на рассмотрение суда. Кроме того, у нарушителя было изъято незаконное орудие ловли – сетки, лодка, двигатель и рыба.

Штрафы за незаконный вылов рыбы повысили в десятки раз еще несколько лет назад. Так, примеру, за 1 экземпляр окуня, который был добыт с нарушением установленных в Украине правил рыболовства, браконьеру придется компенсировать убыток в размере 3162 грн вместо 17 грн.

веслонос и гибриды осетровых – 18 870 грн за шт.

амур – 3553 грн за шт.

карась – 1581 грн за шт.

тарань – 1581 грн з шт.

толстолоб – 3638 грн за шт.

сом – 5117 грн за шт.

окунь – 3162 грн за шт.

бычок – 1581 грн за шт.

А вот каждый незаконно выловленный рак (в запрещенное время, меньше установленного размера и т. п) будет стоит не 25,5 грн, а 3332 грн. В данном случае повышение произошло сразу в 130 раз.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, украинцы могут проверять наличие штрафов за нарушение ПДД не выходя из дома, со всего смартфона, компьютера или другого девайса. Для проверки нужно знать только номер автомобиля и данные документов владельца авто.

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