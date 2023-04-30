Украинцам будут выплачивать до 1 млн грн: кто может рассчитывать

Ряд категорий украинцев с 1 мая смогут получить единовременную денежную помощь. Ее размер будет колебаться от 200 тыс. грн до 1 млн грн.

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Соответствующий закон вступит в силу 1 мая. Согласно документу, речь идет о получивших ранения при исполнения служебных обязанностей в районах ведения боевых действий:

работниках объектов критической инфраструктуры;

госслужащих и должностных лицах местного самоуправления.

При этом в случае гибели (смерти) этих лиц единовременная денежная помощь за вред жизни и здоровью назначается и выплачивается членам их семей. К ним, отмечается, в законе, относятся:

родители – если они до достижения погибшим (умершим) совершеннолетия не были лишены по отношению к нему родительских прав;

один из супругов, который не женился вторично;

малолетние и/или несовершеннолетние дети;

совершеннолетние дети, обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования в образовательных учреждениях разного уровня, но не дольше, чем до достижения ими 23 лет;

совершеннолетние дети, не имеющие (и не имевшие) своих семей;

совершеннолетние дети, имеющие свои семьи, но ставшие лицами с инвалидностью до достижения совершеннолетия;

иждивенцы погибшего (умершего), которым в связи с этим выплачивается пенсия.

Какой будет выплата

Согласно документу, единовременная денежная помощь за вред жизни и здоровью лицам с инвалидностью I группы устанавливается в размере 800 тыс. грн. А кроме того:

лицам с инвалидностью II группы – 500 тыс. грн;

лицам с инвалидностью III группы – 200 тыс. грн;

в случае гибели (смерти) – 1 млн грн.

Условия получения помощи

Главным условием получение помощи является ранение, увечье, контузия или заболевания, которые привели к инвалидности и были получены во время исполнения должностных обязанностей после 24 февраля 2022 года в районах ведения боевых действий. Также помощь окажут тем, кто находился в районах, подвергавшихся бомбардировкам, авиаударам и другим вооруженным нападениям России.

При этом подчеркивается: претендовать на выплату можно только в течении определенного срока после получения инвалидности. Он составляет 3 года.

Ранее глава Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике ВР Даниил Гетманцев назвал условие, при котором доплаты военным в размере 30 тыс. грн все же могут вернуть. По его словам, такие выплаты должны обеспечиваться из реальных источников (новых доходов, уменьшения прочих расходов), а не за счет бюджетной эмиссии НБУ и инфляции.

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