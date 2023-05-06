Украинцам через несколько недель пересчитают пенсии: кто получит на 1000 грн больше

В Украине на доплату к пенсии в размере 1000 грн в июне могут претендовать украинцы, которые на данный момент получают пенсию в размере 5842 грн и при выходе на заслуженный отдых имели 35 лет стажа. Речь идет об украинцах, которые продолжили работать на заслуженном отдыхе и получили как минимум 24 месяца дополнительногоо стажа.

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Как разъяснили в Пенсионном фонде, перерасчет происходит задним числом, так как данные статистики поступают с опозданием. Для того, кто имеет 35 лет стажа, коэффициент в формуле расчета пенсии составляет 0,35. А после перерасчета пенсии с апреля коэффициент увеличится до 0,37.

Согласно закону, на перерасчет пенсии имеют право в апреле те, кто выполнил следующие условия:

продолжили работать после назначения пенсии;

за время работы получили как минимум 24 месяца дополнительного стажа.

То есть перерасчет происходит каждые два года при условии, если по состоянию на март уже есть 24 месяца стажа. Пересчитывают выплаты с апреля, но потом и в апреле, и в мае платят пенсию в старом размере. Затем, начиная с июня, пенсию увеличивают и сразу же доплачивают доплату за два предыдущих месяца.

При условии наличия 35 лет стажа и пенсии в размере 5842 грн ежемесячная прибавка после перерасчета составит 333 грн. В июне выплатят и повышенную пенсию, и прибавку за апрель и май. Соответственно, пенсия увеличится на 1000 грн. Далее же будут выплачивать ежемесячно по 6175,1 грн.

Всего в Украине 2,7 млн пенсионеров продолжают работать. Среди них большое количество бюджетников (врачи, медики, госслужащие).

Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, почему в Украине большинство 60-летних вскоре не смогут получить пенсию вовремя. Это связано с поэтапным повышением требования к стажу.

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