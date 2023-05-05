Украинцам готовят новые штрафы до 8,5 тыс. грн: за что будут наказывать

В Украине планируется ввести штрафы за нарушение правил использования беспилотных летательных аппаратов. Максимальная финансовая ответственность составит 8,5 тыс. грн с конфискацией дрона.

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Такие изменения предусмотрены законопроектом № 8186, который депутаты Верховной Рады уже приняли в первом чтении. Инициатива связана с другим законопроектом № 8185, которым и будут установлены правила эксплуатации беспилотников.

В частности, предлагается предоставить право нацгвардейцам и полицейским уничтожать беспилотники, если есть основания полагать, что дрон используется для совершения правонарушения или представляет угрозу жизни и здоровью, правам и свободам людей. Документы подало в Раду правительство во главе с Денисом Шмыгалем.

Пока что подобные вопросы находились в ведении исключительно Госавиаслужбы. В случае принятия указанных законопроектов, рассматривать нарушения правила использования дронов смогут также суды, полицейские и пограничники.

Для нарушителей предусмотрены штрафы от 1020 до 6,8 тыс. грн за первое нарушение. А за повторное нарушение в течение года предусмотрено уже от 6,8 тыс. до 8,5 тыс. грн с конфискацией беспилотника.

"Принятие законопроекта будет влиять на эксплуатантов беспилотных вохдушых судов, их осознание ответственности, что повысит безопасность полетов воздушных судов, позволит улучшить уровень внутренней безопасности внутри границ государства, повысить уровень защищенности граждан, государственного и частного имущества", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине повысили долю прибыли на иностранные комплектующие при производстве дронов до 25%. Это позволит привлечь больше компаний к производству БПЛА в Украине, то есть запустить в стране массовое производство дронов.