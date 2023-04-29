Украинцам летом проведут масштабный перерасчет пенсий: кого коснется
В Украине летом повышенные пенсии получат несколько категорий украинцев. Это работающие пенсионеры, учёные, госслужащие, работники органов местного самоуправления.
Об этом сообщает издание "На пенсии". Так, прежде всего, стоит отметить, что в июне увеличены пенсии, причем с доплатой сразу за три месяца получат работающие пенсионеры.
То есть, доплаты, которые пенсионеры должны получить с 1 апреля, они получат в июне 2023 года задним числом. Директор Департамента пенсионного обеспечения, страховых выплат, социальных услуг, жилищных субсидий и льгот Пенсионного фонда Украины Елена Охрименко предупредила об этом украинцев, выступая на телемарафоне.
"Пересчет работающим пенсионерам пенсий будет произведен с 1 апреля, как это предусмотрено законодательством. Однако проиндексированные выплаты они смогут получить только в июне вместе с доплатой за апрель и май", – сказала Охрименко.
Дело в том, что отчетная информация за первый квартал 2023 поступит в органы Пенсионного фонда уже во второй половине мая. Потому и повышенные пенсии украинцы смогут получить только в июне. В Министерстве социальной политики сообщили, что индексация и перерасчет пенсий коснется еще некоторых профессий в июле. В частности, в июле 2023 года будет произведен очередной перерасчет пенсий для:
- государственных служащих;
- ученых;
- работников органов местного самоуправления
Как объясняла министерша социальной политики Оксана Жолнович, в 2023 году проводят большую индексацию пенсий, потому что в Украине есть люди, получавшие пенсию во время СССР, и с тех пор реальный размер их пенсий был низким, однако государство "дотягивало" сумму до минимального размера пенсии. В Украине уже по расчетной формуле некоторые пенсионеры не получали перечисления или индексации из-за этого.
В июле пенсии должны увеличиться на 19,7%. Но сумма повышения в денежном эквиваленте для каждого украинца будет разной. Размер повышения пенсии зависит от уровня первоначальной суммы: чем выше пенсия, тем больше будет повышение. Поэтому государственные служащие, ученые и работники местного самоуправления получат окончательную сумму после индексации.
Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине среди миллионов вынужденных переселенцев значительная часть – пенсионеры. Некоторые их них для получения выплат (те, кто получал пенсии наличными) должны подать заявку для того, чтобы получать деньги на карту.
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