Украинцам перечислят курс доллара и заставят заплатить налоги: чего ждать в мае

В Украине в мае отказались пересмотреть тарифы на электроэнергию. Также уже с мая каждый должен оплатить свой дополнительный доход (декларацию можно подавать до 1 мая). В то же время ожидать перерасчета зарплат не стоит.

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О том, как и почему изменится жизнь украинцев в мае, читайте в материале OBOZREVATEL.

Что будет с тарифами

Стоимость электроэнергии в мае пересматривать не будут. Кабинет министров не смог домориться об окончательном варианте повышения цен и отсрочил это решение еще на один месяц. В результате стоимость тока может возрасти уже с июня.

В Кабмине признают, что рассматривают разные варианты повышения стоимости тока, однако единого варианта до сих пор нет. "Рассматривается несколько вариантов установления новых тарифов на электроэнергию. Среди вариантов есть: 2,40 грн и 2,80 грн за 1 кВт*ч", – заявил глава НКРЭКУ Константин Ущаповский

Как и в марте, стоимость тока при потреблении до 250 кВт*часов составит 1,44 грн, а при потреблении более 250 кВт*часов в месяц – 1,68 грн. Также не ожидается рост стоимости других коммунальных услуг.

Отметим, стоимость электроэнергии в любом случае придется пересматривать. Сейчас рыночная цена на кВт*час составляет около 6 грн. Для восстановления разрушенной энергосистемы придется потратить миллиарды долларов. И с тарифами, не покрывающими себестоимость, найти эти деньги почти невозможно.

Что будет с курсом доллара

Инвестиционный банкир Сергей Фурса считает, что к концу весны значительных изменений в стоимости доллара ожидать не стоит. Сейчас валютный рынок стабилен, международная помощь позволяет пополнять резервы НБУ. При этом факторов, которые бы негативно влияли на курс, нет.

Директор департамента казначейство одного из банков Герман Марченко считает, что сейчас происходит процесс постепенного выравнивания официального и наличного курсов доллара. Резкого изменения не будет, но постепенная стабилизация ожидается уже в ближайшее время.

Итак, основной сценарий предполагает, что стоимость доллара постепенно приблизится к 36,6 грн/$ на наличном рынке. Далее есть два фактора, которые могут негативно повлиять на валютный рынок. Первый – срыв зерновых соглашений со стороны РФ. Второй – военная эскалация. Оба сценария на данный момент считаются маловероятными.

Что же касается сделки, вероятно, вопрос ее продления поднимут уже летом. В мае же коридор стабильно работает, хотя и с задержками. Проблемы возникли и с сухопутным коридором: Польша и Венгрия временно запретили экспорт и поставку на свою территорию аропродукции для того, чтобы улучшить условия для собственных фермеров.

Какие налоги должны заплатить

Украинцы до 1 мая обязаны подать декларации о своих доходах и доплатить налоги. Речь идет о тех, кто имел дополнительный доход. В случае постоянной работы налоги платит работодатель вместо своего сотрудника, но если украинец заработал, например, предоставляя какие-либо услуги напрямую, то должен сам заявить об этом доходе и заплатить налог.

Размер налога составляет 19,5% (18% НДФЛ и 1,5% военного сбора). Но есть исключения. Например, меньше придется платить за доход от продажи недвижимости. Также нужно платить:

если сдаете жилье в аренду;

если вам простили долг;

если получили наследство;

если имели подработку;

если продали недвижимость или машину.

Хорошая новость: платить налоги с благотворительной помощи не нужно. Кроме того, есть возможность подавать декларацию не только по месту регистрации, но и в Электронном кабинете.

Что будет с зарплатами

Ожидать пересмотра зарплат в мае не стоит. Наталья Слинько, представительница компании grc, возможности провести массовую индексацию зарплат или же предлагать новым сотрудникам достойную оплату, нет.

Также заморожено решение о возвращении доплаты к зарплатам военных в размере 30 тыс. грн для тех, кто не находится в зоне боевых действий. На повышение могут рассчитывать те украинцы, которые играют важную роль на своем предприятие. Те, от работы которых зависит финансовый результат компании, могут настаивать на пересмотре заработных плат.

У работодателей нет достаточно средств для того, чтобы провести массовое повышение зарплат, предлагать высокие зарплаты новым сотрудникам, рассказывает представитель Наталья Слинько. "Имеющие опыт всегда ожидают большие зарплаты", – рассказывает она.

При этом в опросах до 60% работодателей говорят о том, что имеют намерение пересматривать зарплаты. Однако на индексацию хотя бы на уровень инфляции рассчитывать не приходится.