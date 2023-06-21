Украинцам пересчитали пенсии: кому прибавили в июне по 1200 грн и чего ждать

В Украине в июне провели очередной перерасчет пенсий, он коснулся всего 400 тыс. из около 10,6 млн пенсионеров. Кроме того, повышение ожидается с июля (на 19,7% для тех, кто вышел на заслуженный отдых по специальному закону), а вот плановую индексацию минимальной выплаты в 2023-м отменили.

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О том, как пересчитали выплаты и что ждет украинцев, читайте в материале OBOZREVATEL.

Как пересчитали пенсии в июне, пересчитают в июле и не пересчитают в декабре

В Украине около 400 тысяч пенсионеров получили прибавку к пенсии в июне. Речь идет о работающих пенсионеров. По закону повышение состоялось с апреля, но так как статистика приходит с опозданием в два месяца, повышенную выплату будут платить с июня.

И в июне размер повышения будет в три раза большим (потому что заплатят и то, что не заплатили в апреле, мае). Из 400 тыс. украинцев прибавку в среднем 410 грн получили 73,8 тыс. человек. Это те, у кого зарплата уже в пенсионном возрасте была выше, чем до выхода на пенсию. Поэтому им при перерасчете пенсии учли и новый стаж, и новый размер зарплаты. В июне они получат 1227,4 грн дополнительно к той пенсии, которую получали в прошлом месяце. А с июля – ежемесячно будут получать на 410 грн больше.

Еще 327,2 тыс. украинцев получили повышение только из-за роста стажа. В среднем их выплата увеличится на 179,4 грн.

В июле ожидается повышение пенсий для бывших чиновников, ученых, журналистов. Речь идет о тех, кто успел выйти на заслуженный отдых по уже недействующим законам. В рамках пенсионной реформы отменили специальные пенсии для разных категорий, но те пенсионеры, которые успели выйти на пенсию, все еще получают выплаты по тем старым правилам. Выплаты в июле им повысят на 19,7%.

При этом индексацию минимальной пенсии (ранее происходило ежегодно, последний раз в декабре) в 2023-м отменили. По правилам размер индексации должен покрывать как минимум прошлогодний уровень инфляции. То есть минимальную пенсию в текущем году должны были повысить на 26,6%. Это решение отменили из-за проблем в бюджете. Но если бы пенсии повысили, к концу года минимальная пенсия должна была составить 2 650 грн. Однако выплата останется на уровне 2093 грн.

Бывший министр соцполитики Андрей Рева считает, что минимальную пенсию необходимо повысить до 4000 грн. При этом это увеличит покупательную способность украинцев и позволит стимулировать работу экономики. "Необходимо повысить минимальную пенсию с 2093 до 4000 грн", – рассказал Андрей Рева.

Ситуация в Пенсионном фонде действительно крайне сложная. По данным Пенсионного фонда, за первый квартал 2023-го общие расходы составили 303,9 млрд грн, что на 71,5 млрд грн. больше. Примерно 40% бюджета ПФУ – поступления из государственного бюджета. Тех денег, который украинцы в виде взносов платят со своих зарплат, критически не хватает. И ситуация будет только обострятся.

Сейчас Пенсионный фонд получает высокие выплаты с зарплат военных. Но после окончания войны и демобилизации ПФУ нужно будет найти замену поступлениям.

В Украине 14 раз пытались ввести накопительные пенсии. Будет еще попытка

Украинцы должны получать пенсии из трех источников: из государственного Пенсионного фонда (солидарные), из обязательного накопительного фонда (там должна аккумулироваться часть зарплаты ежемесячно) и добровольного пенсионного фонда. Реально же полноценно работает только государственный Пенсионный фонд. То есть вместо трех источников получения средств на заслуженном отдыхе есть только один.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №9212, который уже рекомендовал принять профильный комитет. "Народным депутатам и правительству предыдущих созывов не удалось дополнить солидарную пенсионную систему накопительным уровнем. Хотя попыток ввести накопительную систему было 14", – рассказывает глава комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Накопительные пенсии согласно документу должны ввести с 2025-го. На личный пенсионный счет ежемесячно должны будут платить по 2% зарплаты работодатель и государство. К примеру, если вы получаете белую зарплату в размере 25 тыс. грн, то ежемесячно на пенсионном фонде будет откладывать 1 тыс. грн.

Например, если ежегодная доходность фонда будет составлять 10%, вы планируете откладывать 15 лет по 1 тыс. грн и получать пенсию 30 лет, размер первой пенсии составит 1116 грн, а последней (фактически через 45 лет после первого взноса – 19,3 тыс. грн ). Это расчеты одного из самых больших частных пенсионных фондов. Но проблема заключается в том, что никто не может гарантировать, что будет с этим фондом через 45 лет и что можно будет купить за 1116 грн, когда придет время получать выплаты.

Идея накапливаемого фонда состоит в том, что он не просто собирает ежемесячно деньги, но и инвестирует их так, чтобы доход покрыл и собственные расходы на управление и рост цен. В Украине же из-за сложной экономической ситуации сделать это крайне сложно. К примеру, в прошлом году инфляция составила 26,6%, а доходность крупных фондов – около 4%. То есть фактически реальная стоимость сбережений сократилась на 24,4%.

Пенсионная система в Украине нуждается в кардинальной реформе. Однако до тех пор, пока не закончится война и не восстановится экономика, успешно запустить накопительный уровень пенсионного обеспечения и обеспечить достойный размер пенсий будет крайне сложно.