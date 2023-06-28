Украинцам пересчитали пенсии: кому заплатят в июне на 1200 грн больше

В Украине в июне повысили пенсии около 400 тыс. человек. Это те украинцы, которые продолжили работать на заслуженном отдыхе. При этом почти 74 тыс. человек получат разово прибавку в размере 1227,4 грн.

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Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Так,327,2 тыс. человек получили повышение только из-за повышения стажа. Средний размер прибавки составляет 179,4 грн. В июне они получат прибавку в 538,2 грн (тройной размер), далее будут получать на 179,4 грн больше ежемесячно.

Еще 73,8 тыс. работающих пенсионеров получили прибавку и благодаря росту стажа, и благодаря повышению размера средней зарплаты. Это значит, что уже на пенсии они получали зарплату выше, чем до того, как на нее вышли. Поэтому при перерасчете им учли и рост коэффициента заработка. В июне они получат прибавку в 1227,4 грн (тройной размер), далее будут ежемесячно получать на 409,16 грн больше.

Часть украинцев вовсе не смогут выйти на пенсию в 60 лет

В Украине как минимум каждый второй 60-летний не сможет выйти на пенсию в 60 лет уже через 4 года. Ежегодно требования для выхода на пенсию растут и с 2028-го они достигнут 35 лет стажа. Выполнить такую норму сможет в лучшем случае 50% украинцев.

На данный момент для выхода на пенсию в 60 лет нужно иметь 30 лет стажа, в 63 года - от 20 до 30 лет стажа, в 65 лет - от 15 до 20 лет стажа.

Ежегодно требования растут на 12 месяцев. Такие нормы должны были подталкивать украинцев к официальному трудоустройству. Реформу приняли еще в 2017-м. Однако из-за коронавируса и полномасштабной войны часть украинцев по объективным причинам лишились возможности официально работать.

Сейчас украинцы в среднем выходят на пенсию, имея 32 года стажа. То есть уже через два года значительная часть пенсионеров не выполнит норму для выхода на пенсию вовремя. Критическим моментом станет 2028-й. Такие правила ввели для того, чтобы избежать общего повышения пенсионного возраста.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине планируют провести пенсионную реформу. Она позволит платить сразу по две пенсии.

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