Украинцам пересчитают зарплаты: озвучен новый размер минималки, вскоре придется пересмотреть подход

В Украине в 2024 году минимальную зарплату могут увеличить с 6700 до 7651 грн, говорится в подсчетах Минэкономики. Это покроет рост цен в 2023-м, но при этом не компенсирует потери реальных доходов за 2022-й. Повышение минималки приведет и к росту средней заработной платы. Эксперты при этом уверены: планируемого повышения недостаточно: это не позволит остановить рост бедности и значительно не повлияет на благосостояние украинцев.

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Кроме того, Украине вскоре придется полностью поменять подход к определению уровня заработных плат. Если не добиться резкого его роста, конкурировать с европейскими работодателями не удастся. О том, сколько будут зарабатывать украинцы и как стоит пересмотреть подход, читайте в материале OBOZREVATEL.

Как повысят минималку и поможет ли это?

"Украинцы в 2024-м потеряют 50% доходов, а им компенсируют всего 14%", – комментирует предложение Минэкономики бывший министр соцполитики Андрей Рева. По его расчетам, общий уровень роста цен за три года (2022, 2023 и 2024-й) составит около 50%. И чтобы минимальная заработная плата компенсировала такую инфляцию, ее следовало повысить в следующем году на те же 50%. Но правительство на прошлогодний рост цен фактически закрывает глаза, индексацию проведут только на 14% (прогнозируемый уровень роста цен за 2023-й).

Минималка в 2024-м составит 7651 грн, сообщили в Федерации профсоюзов по результатам обсуждений с Минэкономики. Такое повышение не позволит компенсировать рост цен и остановить рост бедности, уверена кандидат экономических наук Людмила Черенько. "Конечно рост минимальной зарплаты на 14% не уменьшит и не смягчит рост бедности. Но я не думаю, что есть возможность повысить существенно выше", – поясняет в комментарии OBOZREVATEL ученая.

Уже сейчас фактический прожиточный минимум для взрослого составляет 7782 грн в месяц. То есть все, кто получает меньше, не может оплатить базовый набор продуктов, товаров и услуг и находится за чертой бедности. И действующая, и новая минимальная зарплата не решит проблему бедности среди работающих. Минимальная зарплата закрепится на уровне ниже черты бедности.

Есть вопросы и к самой методике определения минимальной зарплаты. Хорошая новость – решение обсудили с профсоюзами, плохая – из обсуждения полностью исключили Минсоц. Предложение разработало Минэкономики, а расчеты отправили в Минфин. Рева удивляется: как чуть ли не главный социальный показатель определяют без участия Министерства социальной политики?

Вопрос занятости еще несколько лет назад передали из компетенции Минсоца в сферу компетенции Минэкономики. С одной стороны, рынок труда является производной от экономической ситуации, а с другой – функция минимальной зарплаты в первую очередь состоит в защите работающих украинцев. Раньше Минсоц и Минфин, независимо от персоналий, постоянно находились в конкурентной борьбе. Минсоц хотел раздать больше денег и повысить соцгарантии, а Минфин – сэкономить и не допустить разбалансирования бюджета. Теперь же экономический блок обходится без участия Минсоца.

Украине нужно отказываться от дешевой рабочей силы и изменить модель

Украина постепенно должна двигаться к тому, чтобы значительно повысить зарплаты, говорит Черенько. До этого нашим конкурентным преимуществом была дешевая рабочая сила. В результате украинские высококвалифицированные инженеры зарабатывали в разы меньше, чем их коллеги в ближайших странах ЕС. От этого нужно отказываться.

"Если мы решим перейти на новую экономическую модель, в основу которой не будет заложена низкая оплата труда, – а именно таким должен быть путь, если мы идем в ЕС, – мы должны делать первые шаги", – говорит ученая. С повышением минималки также постепенно вырастут и средние зарплаты. Минималка – единственный прямой механизм влияния государства на уровень заработных плат.

После окончания полномасштабной войны с РФ государство должно просчитать риски, возможный экономический эффект, найти средства на бюджетников и значительно (в разы) повысить минимальную зарплату. Процесс повышения Черенько сравнила с хождением по лезвию ножа. С одной стороны, резкий пересчет может навредить мелкому бизнесу и спровоцировать неконтролируемый рост инфляции, с другой – без повышения зарплат добиться возвращения значительной части беженцев в Украину и удержать работоспособное население от миграции после войны будет сложно.

Рева при этом считает, что уже сейчас необходимо значительно повышать минималку – хотя бы до уровня 10 тыс. грн. Экс-министр уверен, что это увеличит покупательную способность, полученные деньги украинцы потратят на товары и услуги, произведенные внутри страны, что позволит компенсировать расходы. Черенько напоминает: в 2017-м, когда минималку повысили в два раза – с 1600 до 3200 грн в месяц, – результат был положительным. Это позволило увеличить поступления в государственный и местный бюджеты, Пенсионный фонд и снизить уровень бедности.

"Получается, что минимальную зарплату фактически на два года заморозили, а максимальные зарплаты при этом не ограничили. Посмотрите на зарплаты членов набсоветов, менеджеров госпредприятий. Получается, одни жируют, а другим говорят, что не нужно повышать или нужно повышать чуть-чуть", – возмущается Рева.

Для сравнения: минимальная зарплата в Польше составляет 30,5 тыс. грн (в пересчете со злотых). Есть риск, что после окончания войны часть мужчин выедет за границу в поисках высокооплачиваемых рабочих мест. Единственный способ не допустить такой ситуации – создать достойные условия труда внутри страны.