Украинцам пересчитают зарплаты: озвучен новый размер минималки

В Украине минимальную зарплату повысят только в 2024 году. При этом минималка увеличится с 6700 до 7651 грн. Этого повышения не хватит, чтобы компенсировать рост цен за 2022-й и 2023-й.

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Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Общий уровень инфляции к 2024-му составит около 50%. То есть для того, чтобы компенсировать рост цен, минималку нужно было повысить с 6700 до 10050 грн. Повышение минималки также приводит к росту средней зарплат, позволяет увеличить поступления в Пенсионный фонд, государственный и местный бюджеты.

С одной стороны, для повышения минималки нужно увеличить бюджет на зарплаты бюджетникам. С другой стороны, увеличится также нагрузка на бизнес. В первую очередь могут возникнуть проблемы у мелкого бизнеса. Однако, при этом минимальную зарплату в Украине необходимо повышать. Это позволяет вывести зарплаты из тени и увеличить доходы населения.

Для сравнения, в Польше минимальная зарплата в эквиваленте составляет более 30 тыс. грн. В Украине еще несколько лет назад минимальную зарплату определяли с помощью Минсоца. Сейчас же вопрос занятости передали Минэкономики. Теперь согласование важнейшего социального показателя происходит без профильного министерства.

Средняя зарплата в Украине по разным оценкам составляет около 16 тыс. грн. При этом Госстат перестал собирать статистику и публиковать ее из-за полномасштабной войны. Проблемы также есть со сбором информации с территорий, которые находятся во временной оккупации.

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