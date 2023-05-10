Украинцам раздают до 200 тыс. грн на ремонт жилья: стартовала программа єВідновлення

В Украине с сегодняшнего дня, 10 мая, полноценно стартовала программа єВідновлення, которая направлена на восстановление поврежденного во время войны жилья. Речь идет, прежде всего, о замене окон или дверей, ремонте крыш и т.д. Максимальная сумма помощи – 200 тыс. грн.

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Об этом сообщило Мининфраструктуры. Чтобы получить компенсацию, необходимо воспользоваться системой госуслуг Дія. Средства начисляются, если жилье:

повреждено из-за нападения России после 24 февраля 2022 года;

подлежит восстановлению;

размещено на неоккупированной территории;

не было полностью отремонтировано самостоятельно.

Подать заявку можно онлайн. Алгоритм действий такой:

предоставить на портале или в приложении Дія информацию о поврежденном имуществе, если это не было сделано ранее;

специальная комиссия при органе местного самоуправления проведет осмотр и внесет данные в Реестр поврежденного имущества, также будет определена сумма выплаты;

открыть специализироанный счет в одном из таких банков: Ощадбанк, Монобанк, ПриватБанк, Сенс Банк, А-Банк, ПУМБ;

подать заявление непосредственно на получение компенсационной выплаты; это также делается в Дії.

Средства будут начислены на целевую карточку єВідновлення. Потратить деньги можно в течение 12 месяцев строительные материалы или услуги подрядчиков. Важно понимать, что список подрядчиков четко установлен программой.

Как сообщал OBOZREVATEL, также украинцы могут подавать заявление на получение компенсации за разрушенное войной жилье, которое не подлежит восстановлению. Срок рассмотрения заявления – до 30 календарных дней со дня подачи.

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