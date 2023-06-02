Украинцам раздают по 14 тысяч на оздоровление детей: кто и как получит помощь от Кабмина

В Украине с 1 июня Кабинет министров запустил программу монетизации детского оздоровления. Деньги может получить родитель с детьми с инвалидностью, либо же многодетные семьи из определенного перечня областей.

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Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики. Так, правительство провело монетизацию услуги. Если раньше детей бесплатно отправляли в оздоровительные лагеря, то сейчас родителям дадут на оздоровления ребенка 14165 грн.

"Чтобы получить средства, родителям (или лицам, его/ее заменяющим) достаточно открытки специальную карточку в ПриватБанк, на которую будет зачислено 14 165 грн на каждого ребенка", – говорится в пресс-службе Минсоца.

Сейчас родители могут самостоятельно проверить себя в перечне получателей средств, а также выбрать и забронировать путевку. Проверить перечень получателей можно здесь.

Согласно сообщению Минсоца, деньги могут получить семьи с детьми, имеющими социальный статус, дети с инвалидностью или дети из многодетных семей в возрасте от 7-18 лет из числа малообеспеченных, проживающих в одной из областей: Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Луганская, Николаевская, Сумская, Харьковская, Херсонская , Черниговская и Киевская.

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