Украинцам сегодня повысили пенсии: кому и как

В Украине с 1 июля повысили на 19,7% пенсии тем, кто вышел на заслуженный отдых по особым правилам. Речь идет о журналистах, чиновниках, ученых. Сейчас они выходят на заслуженный отдых по общим правилам, однако ранее могли воспользоваться специальными правилами.

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Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Так, повышение коснется тех, кто выходил на пенсию по уже недействующим правилам. Среди них, например, журналисты, ученые, чиновники и т.д. Специальные правила выхода на пенсии в рамках пенсионной реформы отменили, однако все еще есть пенсионеры, которые успели воспользоваться этими правилами.

Кому повысят пенсии на 1000 грн

К примеру, если сейчас размер вашей пенсии без учета надбавок составляет 5076 грн, то после июльского повышения ее должны увеличить на 1000 грн. То есть размер выплаты составит 6076 грн. Важно при этом отметить, что на пенсию вы должны были выйти по специальному закону.

Особенными при назначении пенсий считаются судьи. Размер их пенсии в 20 раз выше, чем у других пенсионеров. Кроме того, они получают пенсию не по общей формуле, а могут получать процент от зарплаты действующего судьи.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине планируют провести пенсионную .реформу. Она позволит платить сразу по две пенсии.

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