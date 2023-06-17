Украинцам в июне дадут прибавку к пенсии в 1200 грн: кто получит и как изменится размер выплат

В Украине с июня начнут выплачивать повышенные пенсии работающим. При этом первая выплата будет с тройным повышением (так как повышение происходит задним числом с апреля).

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Как отмечают в Пенсионном фонде, всего повышение коснется 401 тыс. работающих пенсионеров. Дело в том, что их стаж увеличивается и каждые два года им должны пересчитывать выплаты с учетом нового стажа.

327,2 тыс. человек получили повышение только из-за повышения стажа. Средний размер прибавки составляет 179,4 грн. В июне они получат прибавку в 538,2 грн (тройной размер), далее будут получать на 179,4 грн больше ежемесячно.

Еще 73,8 тыс. работающих пенсионеров получили прибавку и благодаря росту стажа, и благодаря повышению размера средней зарплаты. Это значит, что уже на пенсии они получали зарплату выше, чем до того, как на нее вышли. Поэтому при перерасчете им учли и рост коэффициента заработка. В июне они получат прибавку в 1227,4 грн (тройной размер), далее будут ежемесячно получать на 409,16 грн больше.

Отметим, следующее повышение пенсий коснется тех, кто вышел на пенсию по специальным законам. Речь идет о журналистах, чиновниках, ученых. Эти специальные правила уже отменили, новые пенсионеры воспользоваться ими не могут. Однако часть пенсионеров успела ими воспользоваться. Повышение для них составит 19,7% от расчетного размера пенсии и состоится с 1 июля.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине планируют провести пенсионную реформу. Она позволит платить сразу по две пенсии.

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