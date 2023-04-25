Украинцам в магазинах и рынках подсовывают фальсификаты масла: озвучено 3 способа, как проверить

Украинцам в магазинах часто продают небезопасные фальсификаты масла. Есть несколько способов, как распознать такую продукцию. Прежде всего следует обращать внимание на маркировку товара, но качество также можно проверить и дома.

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Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказал профессор кафедры технологии мясных, рыбных и морепродуктов НУБиП Александр Савченко. По его словам, фальсификат можно отличить от натуральной продукции, пожевав его. Привкус у такого масла терпкий.

"Опытный дегустатор попробует этот продукт и скажет, что там есть растительный жир. Если, скажем, съесть кусочек такого масла или просто по всему рту размазать, то оно (масло) вроде бы сначала как нормальное – и по консистенции, и по цвету, и по вкусу. Определить очень тяжело. Но вот после того, как съел этот кусок, возникает терпкий привкус, такие ощущения на нёбе, в ротовой полости", – сказал профессор.

Способ №2 – разогреть масло на сковороде

Еще один метод, который поможет узнать, не приобрели ли вы фальсификат – подогреть масло на сковороде. Да, если сливочное масло натуральное, оно дает пену за счет молочного белка, который есть в этом продукте.

При этом если это растительный жир, то масло будет растекаться без какого-либо пенообразования.

Способ №3 – произвести анализ продукции

Третий метод – сделать анализ купленного масла, однако этот способ не из дешевых. Однако он точно покажет, что в продукте.

Анализ определяет массовую долю растительных жиров в масле. Стоимость его составляет 1500-2000 грн.

OBOZREVATEL ранее писал, что очень часто в магазинах продают опасные продукты, это может быть мясо, колбасные продукты, молочная продукция. Однако есть несколько способов распознать такие товары. Один из них – способ с отклеиванием стикера.

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