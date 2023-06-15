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Украинцам в Польше выплачивают до 6 тыс. грн финпомощи: как получить

Владимир Пазий
Личные финансы
1 минута
2,5 т.
Как получить выплаты в Польше

Украинские беженцы в Польше могут получить финансовую помощь TERA от организации Polska Akcja Humanitarnа. Сумма финподдержки составляет до 6 тыс. грн.

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Об этом говорится в материале Ukrainian in Poland. На помощь могут претендовать граждане:

  • приехавшие в Польшу с 9 февраля 2022 года;
  • не получившие финпомощи от других гуманитарных организаций.

В то же время претенденты должны соответствовать хотя бы одному из таких критериев:

  • одинокие женщины;
  • у вас или членов вашей семьи есть инвалидность;
  • ваш возраст – 60 лет;
  • вы не можете работать по состоянию здоровья;
  • вы глава семьи с детьми;
  • вы беременны или кормите ребенка;
  • вы или члены семьи страдаете хроническими заболеваниями;
  • вы студент, который переехал из Украины в Польшу;
  • вы несовершеннолетний.

Также на портале отмечают: соответствие критериям не гарантирует 100% пособия. Деньги получат только те граждане, которые в ней нуждаются больше всего. А кто получит финпомощь – определят после получения заявок.

Подать заявку на получение средств от Polska Akcja Humanitarn можно, позвонив по телефону: 800 105 555. Другой вариант – отправить электронное письмо по адресу [email protected]

Как сообщал OBOZREVATEL, на фоне повышения тарифов на электроэнергию в Украине максимально упрощают процесс оформления субсидий. В рамках новой экспериментальной процедуры от заявителя потребуется минимум документов, а оформление будет происходить в один клик.

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