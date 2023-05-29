Украинцам в Польше выплачивают новую финансовую помощь: кто и как может получить средства

Украинские беженцы в Польше могут получить финансовую помощь TERA от организации Polska Akcja Humanitarnа. Сумма помощи составляет до 6 тыс. грн.

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Об этом говорится в материале Ukrainian в Польше. На помощь могут претендовать такие лица:

приехавшие в Польшу с 9 февраля 2022 года;

не получившие финпомощи от других гуманитарных организаций.

При этом претенденты должны соответствовать хотя бы одному из следующих критериев:

одинокие женщины;

у вас или членов вашей семьи есть инвалидность;

ваш возраст – 60 лет;

вы не можете работать по состоянию здоровья;

вы глава семьи с детьми;

вы беременны или кормите ребенка;

вы или члены семьи страдаете хроническими заболеваниями;

вы студент, который переехал из Украины в Польшу;

вы несовершеннолетний.

При этом на портале отмечают: соответствие критериям не гарантирует 100% пособия. Деньги получат только те граждане, кто в ней нуждаются больше всего. А кто получит финпомощь – определят после получения заявок.

Подать заявку на получение средств от Polska Akcja Humanitarn можно, позвонив по телефону: 800 105 555. Другой вариант – отправить электронное письмо по адресу [email protected]

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине продолжается программа поддержки ООН. Деньги будут выдавать равными частями в течение трех месяцев (по 6600 грн на человека).

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