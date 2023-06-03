Украинцам задним числом пересчитали пенсии: кто с июня будет получать на 1200 грн больше

Украинцы в июне получат прибавку к пенсии задним числом. Пересчет произвели в апреле, но недоплаченные средства за два месяца пенсионеры получат только в июне. При этом, согласно подсчетам Минсоца, некоторые пенсионеры могут рассчитывать на повышение в размере 1200 грн.

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Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Речь идет не о всех пенсионерах, а только о тех, которые работают и получают пенсии. Выплата считается исходя из двух показателей: стажа и зарплаты. Но если пенсионер вышел на заслуженный отдых и продолжает работу, его стаж увеличивается и он имеет право на перерасчет.

Такой перерасчет происходит только раз в два года. То есть если вы продолжили работать на заслуженном отдыхе и с момента перерасчета (или назначения) пенсии прошло 24 месяца (по состоянию на апрель 2023-го), с июня вы будете получать более высокие выплаты. Прибавка в большинстве случаев будет незначительно. Одни могут получать на 100 грн больше, другие - на 1000 грн.

Но с учетом, что в июне возместят прибавки за апрельскую и майскую пенсии, то фактически украинцы в июне получит сразу три прибавки, а уже с июля будет получать обычную повышенную пенсию. Всего в Украине около полумиллиона работающих пенсионеров. Но далеко не каждый из них ощутит на себе нововведения. Речь идет только о тех, кому выплату последний раз повышали 24 месяца назад.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Украине каждый второй 60-летний не сможет получить пенсию вовремя. Требования к стажу растут каждые 12 месяцев.

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