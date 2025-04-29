Украинцам звонят из "банков" и воруют деньги: как распознать мошенников

В киберпространстве Украины зафиксирована новая волна мошенничества: аферисты звонят клиентам банков, представляясь работниками финансовых учреждений, и убеждают установить якобы новое банковское приложение. Таким образом, злоумышленники пытаются получить доступ к интернет-банкингу и похитить средства граждан.

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Как сообщили в Киберполиции, преступники утверждают, что старое приложение больше не работает, а вместо него необходимо установить новую версию. Для этого жертве присылают фишинговую ссылку – обычно через мессенджер, якобы из официального чат-бота банка. После установки такого приложения мошенники получают авторизационные пользовательские данные.

Следующим шагом аферистов является убеждение жертвы предоставить коды из SMS или голосовых сообщений поступающих от настоящей службы поддержки банка. Это позволяет злоумышленникам полностью взять под контроль интернет-банкинг клиента и вывести его средства.

Специалисты объяснили, как защититься от мошенничества. Для этого нужно сохранять бдительность:

в случае звонка из банка – никогда не сообщать личную информацию, пароли или коды подтверждения.



Также эксперты советуют соблюдать правила безопасной установки приложений. Загружать программы только из официальных источников, в частности:

Microsoft Store – для Windows,

– для Windows, Apple App Store – для macOS и iOS,

– для macOS и iOS, Google Play – для Android.

Хотя эти платформы обычно проверяют безопасность программ, случаи размещения вредоносного ПО случаются и там. Для минимизации рисков требуется:

проверять репутацию разработчика;

читать отзывы на форумах и независимых платформах;

оценивать количество загрузок;

обращать внимание на страну происхождения приложения;

тщательно анализировать запросы на доступ к функциям устройства.

В случае мошенничества следует немедленно обратиться в Киберполицию. Это можно сделать одним из двух способов:

заполнить форму обратной связи;

или позвоните по телефону: 0 800 505 170.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что клиенты ПриватБанка начали получать звонки якобы от службы безопасности финучреждения, "сотрудники" которого допрашиваются их личных банковских данных. Но на самом деле это жулики, которые таким образом пытаются незаконно завладеть средствами.

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