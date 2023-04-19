Украинцев частично освободили от налогов на квартиры и землю: кому больше не нужно платить

Владельцы уничтоженного или поврежденного имущества в Украине освобождаются от налога на недвижимость и землю. Льгота касательно земли распространяется на платежи физлиц и юрлиц за весь 2022 год, которые осуществляются в 2023 году, а касательно недвижимости – за 2021 и 2022 годы.

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Соответствующий законопроект № 7632 уже одобрили депутаты Верховной Рады (за выступил 281 нардеп). Теперь документ ожидает подписи президента Владимира Зеленского, на которую был направлен 17 апреля. Для владельцев имущества, пострадавшего из-за войны, предусматривается освобождение от таких платежей:

Налог за землю

Физические лица освобождаются от уплаты с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года, если их земельные участки находятся на территориях активных боевых действий или оккупированных территориях (независимо от продолжительности таких событий в 2022 году). С 2023 года льгота будет действовать до последнего числа месяца, в котором завершены активные боевые действия или оккупация.

освобождаются от уплаты с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года, если их земельные участки находятся на территориях активных боевых действий или оккупированных территориях (независимо от продолжительности таких событий в 2022 году). С 2023 года льгота будет действовать до последнего числа месяца, в котором завершены активные боевые действия или оккупация. Юридические лица, чьи участки подпадают под действие закона, освобождаются от налогообложения с 1 марта 2022 года по 1 января 2023 года. С 2023 года льгота будет действовать до последнего числа месяца, в котором завершены активные боевые действия или оккупация.

Налог на недвижимость

Физические лица освобождаются от налога за 2021 и 2022 годы, если жилая недвижимость расположена на территориях активных боевых действий или оккупированных территориях (независимо от продолжительности таких событий в 2022 году).

освобождаются от налога за 2021 и 2022 годы, если жилая недвижимость расположена на территориях активных боевых действий или оккупированных территориях (независимо от продолжительности таких событий в 2022 году). Для юридических лиц льгота применяется с 1 марта по 1 января 2023 года.

Единый налог четвертой группы

Освобождение от уплаты действует с 1 марта 2022 года. Оно распространяется на земельные участки, расположенные на территориях активных боевых действий или оккупированных территориях. Однако действие этой нормы не распространяется на районы, где боевые действия или оккупация завершились до 1 мая 2022 года.

При этом не уплачивается налог за находящиеся в консервации земельные участки и участки, которые непригодны для использования из-за минирования. Для подтверждения этой льготы норму должны отдельно установить местные власти.

Как сообщал OBOZREVATEL, остальные украинцы до 1 июля получат квитанции для уплаты налога на недвижимость. Платить нужно за квартиры площадью от 60 квадратов и за дома площадью от 120 квадратов.

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