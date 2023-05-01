Украинцев обманывают в супермаркетах: назван один из самых распространенных обманов

Украинцев обманывают в супермаркетах. Там, где размещены камеры для хранения вещей, обязывают оставлять свои личные вещи при этом заявляют, что ответственность за их сохранность не несут. Оба эти утверждения противоречат действующему законодательству и нарушают права покупателей.

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Как говорится в сообщении Госпотребслужбы, магазин несет ответственность за сохранность вещей в камере хранения. Если ваши вещи пропали, в ведомстве советуют обратиться в администрацию, а также вызвапть сотрудников полиции.

Согласно Гражданскому кодексу (часть 3 статьи 937), тот, кто хранит вещи, несет полную ответственность за их сохранность. Значит, должен компенсировать возможные убытки. При этом если в супермаркетах и магазинах размещают камеры хранения, фактически, они предоставляют услугу покупателю и берут на себя риски.

Далее в заявлении полиции о пропаже вещей нужно описать их полный перечень. Это нужно для того, чтобы в будущем ущерб можно было возместить в судебном порядке. Администрация магазина может согласиться компенсировать ущерб добровольно, а если они откажутся, можно подавать в суд.

Кроме того, никто не имеет право требовать оставлять вещи в камере хранения. Если охрана супермаркета заявляет, что вы должны оставить сумку, вы имеете полное право отказаться от выполнения незаконной просьбы.

Как ранее писал OBOZREVATEL подробно писал о том, какие схемы используют супермаркеты. Жертвой обмана или уловки может стать любой покупатель.

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