Украинцев обязали заново регистрировать собственность старых домов и квартир? Какие правила действуют на самом деле

Украинцы, чье право собственности на недвижимость было зарегистрировано до 2013 года, не обязаны вносить сведения об этом в новый реестр. Юридически собственность считается действительной и без этого. "Оцифровка" является добровольной и пригодится тем, кто хочет упростить проведение будущих процедур с имуществом.

Об этом говорится в разъяснении Министерства юстиции Украины. При этом в соцсетях начала распространяться ложная информация о якобы обязательной перерегистрации прав на недвижимость.

Главное, что нужно знать

Речь идет о том, что с 1 января 2013 года в Украине действует новая система государственной регистрации прав на недвижимое имущество через Госреестр вещных прав.

Старый Реестр прав собственности, который вели БТИ (Бюро технической инвентаризации), стал архивной частью нового Государственного реестра.

нового Государственного реестра. При этом все права, приобретенные до 2013 года, сохраняют свою юридическую силу – повторная регистрация не является обязательной .

– повторная регистрация . Перерегистриация проводится добровольно (только по желанию собственника) и бесплатно .

(только по желанию собственника) и . Она обеспечивает легкий доступ к информации о собственности в будущем и упрощение продажи или наследования имущества.

Как перерегистрировать право на недвижимость

Заявление можно подать как лично – в Центре предоставления административных услуг (ЦНАП) или у нотариуса в пределах области , так и онлайн в Дії , но действуют территориальные ограничения: – если имущество находится в Крыму, Севастополе, Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской или Николаевской областях, заявление можно подать любому ЦНАПу или нотариусу на территории Украины. С 13 октября 2025 года эта возможность также откроется для Черниговской области. – заявление можно подать через портал Дія, за исключением недвижимости, расположенной в Киеве , а также в Луганской и Донецкой областях.

, так и , но действуют территориальные ограничения: Необходимые документы: свидетельство о праве собственности, договор купли-продажи, свидетельство о наследстве или другой законный документ, подтверждающий ваше право.

свидетельство о праве собственности, договор купли-продажи, свидетельство о наследстве или другой законный документ, подтверждающий ваше право. Если оригиналы документов утеряны, повреждены или уничтожены, регистрация может быть проведена на основании сведений из старого реестра или бумажных носителей БТИ.

