Украинцев обязали заново регистрировать собственность старых домов и квартир? Какие правила действуют на самом деле
Украинцы, чье право собственности на недвижимость было зарегистрировано до 2013 года, не обязаны вносить сведения об этом в новый реестр. Юридически собственность считается действительной и без этого. "Оцифровка" является добровольной и пригодится тем, кто хочет упростить проведение будущих процедур с имуществом.
Об этом говорится в разъяснении Министерства юстиции Украины. При этом в соцсетях начала распространяться ложная информация о якобы обязательной перерегистрации прав на недвижимость.
Главное, что нужно знать
- Речь идет о том, что с 1 января 2013 года в Украине действует новая система государственной регистрации прав на недвижимое имущество через Госреестр вещных прав.
- Старый Реестр прав собственности, который вели БТИ (Бюро технической инвентаризации), стал архивной частью нового Государственного реестра.
- При этом все права, приобретенные до 2013 года, сохраняют свою юридическую силу – повторная регистрация не является обязательной.
- Перерегистриация проводится добровольно (только по желанию собственника) и бесплатно.
- Она обеспечивает легкий доступ к информации о собственности в будущем и упрощение продажи или наследования имущества.
Как перерегистрировать право на недвижимость
- Заявление можно подать как лично – в Центре предоставления административных услуг (ЦНАП) или у нотариуса в пределах области, так и онлайн в Дії, но действуют территориальные ограничения:
- – если имущество находится в Крыму, Севастополе, Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской или Николаевской областях, заявление можно подать любому ЦНАПу или нотариусу на территории Украины. С 13 октября 2025 года эта возможность также откроется для Черниговской области.
- – заявление можно подать через портал Дія, за исключением недвижимости, расположенной в Киеве, а также в Луганской и Донецкой областях.
- Необходимые документы: свидетельство о праве собственности, договор купли-продажи, свидетельство о наследстве или другой законный документ, подтверждающий ваше право.
- Если оригиналы документов утеряны, повреждены или уничтожены, регистрация может быть проведена на основании сведений из старого реестра или бумажных носителей БТИ.
